Eleonora Daniele “È in fin di vita…”, il terribile annuncio | Situazione da brividi

Nel programma di Eleonora Daniele Storie Italiane accade qualcosa di drammatico ed in studio tutti rimangono senza parole.

Eleonora Daniele importante conduttrice di Rai 1 al timone del programma Storie Italiane in onda nella mattina del primo canale Rai si è resa protagonista di un racconto davvero straziante. Spesso la trasmissione da lei presentata ha emozionato il pubblico con storie incredibile ma questa volta in studio tutti sono rimasti letteralmente sgomenti. La Daniele a Storie Italiane ha dedicato uno spazio al terribile dramma che ha coinvolto Davide Ferrerio.

Il bolognese a causa di un’aggressione è stato ridotto in fin di vita e purtroppo a detta dei medici non si riprenderà più dal suo stato comatoso. Ospite in una puntata di Storie Italiane, il fratello di Davide è apparso visibilmente scosso oltre che molto arrabbiato per aver rivisto l’aggressore di Davide in tribunale. Il ragazzo ha chiesto fermamente giustizia ed insieme ai suoi familiari ed avvocato sta conducendo una battaglia per far sì che i responsabili del fatto possano avere un’adeguata pena per le loro azioni.

Il fratello della vittima durante il collegamento si è mostrato estremamente agitato tanto da interrompere per un momento la diretta e affermare: “Rischio di non rispondere delle mie azioni”. Tanta rabbia e sofferenza, quindi, nei confronti, degli aguzzini di Davide, la cui vita, purtroppo, potrebbe terminare a breve.

La vicenda e le persone coinvolte

Davide Ferrerio, vent’enne bolognese, è stato vittima di un’aggressione da parte di un suo coetaneo che per errore lo ha massacrato di botte riducendolo praticamente in fin di vita. Infatti, il carnefice ha scambiato Davide per un’ altra persona, questa colpevole di aver inviato dei messaggi sui social alla sua ragazza. L’avvocato della famiglia Ferrerio ha assicurato di star agendo nel migliore dei modi per poter condannare i responsabili del fatto.

Stiamo quindi parlando del giovane aggressore, la sua fidanzata, la famiglia di lei e il trentunenne, vero colpevole dei messaggi inviati alla giovane, che quella sera avrebbe finto di essere Davide per poi scappare poco prima dell’attacco. “Oggi in aula abbiamo visto per la prima volta in faccia dal vivo il mostro che ha ridotto mio fratello in fin di vita. Ci ha sorriso con un ghigno” ha dichiarato il fratello di Davide a Storie Italiane aggiungendo infervorato: “La giustizia deve essere non severa, ma di più!”.

Il dolore per Davide e lo shock in studio

Il racconto della tremenda vicenda ha davvero lasciato il pubblico in studio sotto shock così come assistere al dolore del fratello di Davide, consapevole che per lui non ci sarà più nulla da fare. “Davide purtroppo è destinato a spegnersi, perciò chiediamo al giudice di rinviare l’udienza perchè l’accusa cambierà e diventerà omicidio, non tentato omicidio” ha spiegato, infatti, l’avvocato della famiglia.

La conduttrice ha poi sottolineato come quella notte in molti non avessero aiutato Davide “Dopo l’aggressione, nessuno degli aguzzini ha soccorso Davide. Solo un bambino si è voltato” ha infatti confessato anche lei provata, Eleonora Daniele. La storia è agghiacciante e tutti sperano che per il pover Davide possa arrivare almeno una parvenza di giustizia.