Chiara Ferragni e Fedez | La paparazzata li inchioda: falsità gigantesche

Chiara Ferragni e Fedez ci hanno presi in giro simulando una crisi di coppia? Ecco la verità sulla loro relazione.

Per giorni il web ha pensato che la famiglia Ferragnez stesse attraversando una profonda crisi matrimoniale. Dopo il passionale bacio avvenuto sul palco di Sanremo tra Rosa Chemical e Fedez, Chiara Ferragni era apparsa molto infastidita. Da allora, si sono susseguiti giorni di silenzio, durante i quali i due non hanno postato foto che li ritraevano insieme.

A questo sono aggiunti strani gesti di Fedez, che postava stories su Instagram per poi toglierle qualche secondo dopo. Nell’ultima scriveva “Tu la mia calamita, io la tua calamità”.

Dopo giorni finalmente hanno rotto il silenzio e il pubblico ha la sensazione di essere stato preso in giro. Sembrava che la trasgressiva esibizione di Rosa Chemical sulle note di “Made in Italy”, avesse mandato in crisi la coppia, ma a quanto pare non è così.

La verità sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

Sanremo ha rappresentato il primo vero debutto televisivo per Chiara Ferragni, quando Fedez le ha rubato la scena con quel bacio. Chiara sembrava davvero arrabbiata, tantoché il marito è sparito dalle prime file. Dopo la conclusione del Festival, non si sono più riuniti pubblicamente sui social media. Nessuna foto, video, o post insieme: una situazione piuttosto strana per due influencer come loro, che sono soliti condividere quotidianamente la loro vita di famiglia sui social.

Per i giorni successivi sui social hanno preso forma diverse teorie: la prima, quella più quotata, è che Sanremo sia stato il catalizzatore che ha portato alla rovina del loro matrimonio. Alcuni pensano che a Chiara abbia dato fastidio il bacio con Rosa Chemical, vissuto come un tradimento, altri che si sia sentita oscurata da lui.

Il web è su tutte le furie

Tutte queste teorie, però, sono state contrastate da una foto pubblicata da Alberto Dandolo. Nello scatto si vede Chiara a tavola con Federico e tutto fa pensare che le cose tra loro, in realtà, procedano bene. Alcuni credono che la donna in foto non sia Chiara, però i tatuaggi sembrano proprio i suoi. Se fosse lei, però, saremmo stati presi in giro dalla coppia più famosa d’Italia, alcuni iniziano a gridare allo scandalo dicendo che “sono falsi e cercano solo attenzione mediatica”. Forse non sono mai stati in crisi e creato questa situazione per continuare a far parlare di loro anche dopo la conclusione del Festival.

I fan chiedono a gran voce che la coppia spieghi il motivo della loro assenza il più preso possibile. Se dietro il loro silenzio ci fosse un obiettivo mediatico di certo molte persone rimarrebbero deluse dai Ferragnez che perderebbero valanghe di followers.