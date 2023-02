Fedez braccato dai bodyguard di Chiara Ferragni | Situazione disastrosa

Crescono i rumors intorno alla crisi di coppia tra Fedez e Chiara Ferragni, allo scoperto alcuni dettagli allucinanti.

Si è creato un vero e proprio caso mediatico intorno al bacio tra Fedez e Rosa Chemical la sera della finale del Festival di Sanremo 2023. Le conseguenze di questo bacio le abbiamo viste quasi subito con il dietro le quinte tra Chiara e Fedez, i quali sembrano litigare, anche se non si è udito cosa si dicevano. I rumors sono proseguiti nei giorni seguenti, alimentati dal silenzio social di Fedez, mentre Chiara condivideva solo contenuti legati al suo brand e al suo business in generale con qualche tenera foto dei suoi figli ma mai in presenza del marito.

Naturalmente in questa si è iniziato a parlare di crisi di coppia. Per giunta hanno iniziato a circolare voci sull’orientamento sessuale di Fedez, tanto che la prima ricomparsa di lui sui social è stata per rispondere a Mario Giordano e al suo Fuori dal coro. Il rapper ha detto che una giornalista avrebbe chiesto a persone che lo conoscono da anni per sapere se fosse omosessuale e il cantante molto alterato ha invitato Mario Giordano a occuparsi di cose più serie. Quest’ultimo sosteneva di non aver fatto nulla.

Intanto Fedez ha ripreso a pubblicare contenuti sui suoi canali, promuovendo la nascita di un nuovo podcast: Wolf rilasciato il 22 febbraio. Che tutta questa storia sia stata una montatura ad hoc per promuovere il nuovo progetto? Fedez non ne ha alcun bisogno ma fra le molte teorie nate intorno a quest’ultimo caso si è parlato anche di marketing. Alcune fonti vicine alla coppia ha riportato che dietro le quinte del Festival, Fedez sarebbe stato allontanato da un bodyguard di Chiara Ferragni: mente si stava dirigendo verso il camerino della moglie, le guardie del corpo lo avrebbero fermato impedendogli l’ingresso.

La crisi Ferragnez e i media

Tra le molte teorie nate in queste settimane la più forte e quella alimentata di più è che il bacio abbia innescato una crisi tra Chiara e Fedez, tanto che il gossip ha parlato perfino di avvocati. Ma come abbiamo detto ci sono state anche teorie complottiste secondo le quali tutta questa è stata una montatura ai fini promozionali e della seconda stagione di Ferragnez e, a questo punto, del podcast Wolf. Un dato di fatto sono le interazioni zero (almeno sui social) fra marito e moglie e questo nel mondo web corrisponde di solito a una scelta.

Se questa scelta è dettata da questioni private dovute o meno a una crisi ce lo dirà il tempo, se invece si tratta di un progetto mosso dal marketing ugualmente lo scopriremo nel corso delle settimane. Di sicuro Chiara ha scelto di mostrarsi da sola quasi a voler evidenziare un’autodeterminazione come donna, imprenditrice e madre. Questo messaggio è chiaro dai contenuti che sta condividendo e che, forse, vogliono rispondere alle critiche di chi aveva detto che il marito a Sanremo l’aveva offuscata.

Ferragnez: che succede adesso?

Come andrà a finire questa storia lo sanno solo i diretti interessati e i media e il web in generale possono solo fare delle ipotesi. Quello che è certo è che ancora una volta questa è la coppia mediatica per eccellenza, quella che di più fa parlare di sé, che fa vendere i giornali e gli spazi pubblicitari, una serie tv appunto a cielo aperto, fuori dalle telecamere.

In effetti sembra di seguire una soap nella vita reale e se questo serve a distrarci dai problemi più seri nazionali e internazionali allora occorre farsi qualche domanda in più. Perfino i politici che dovrebbero pensare a cose più serie hanno commentato l’ultima puntata dei Ferragnez. Staremo a vedere cosa succede nella prossima stagione.