Oroscopo: i segni zodiacali più freddi e distaccati tra tutti | Rischio antipatia

L’oroscopo definisce chi siamo veramente delineando i nostri lati caratteriali ma chi sono i più freddi di tutti? Scopriamolo.

Il momento della nascita è determinante per un individuo nell’aspetto caratteriale e nella sorte che lo accompagnerà per tutta la sua vita. Questi tratti si basano sul giorno e sull’ora in cui si nasce, anche grazie al posizionamento dei pianeti e della luna in quel preciso istante.

Sebbene in molti non credano alle previsioni dell’oroscopo, non si può ignorare il fatto che le persone di un determinato segno zodiacale hanno le stesse caratteristiche e gli stessi modi di fare di altre con lo stesso segno. Gli elementi in comune, a volte, sono così palesi ed ovvi che non si può escludere a priori quello che dice l’oroscopo.

Infatti, ci sono anche diversi test sparsi per il web che aiutano a capire meglio sé stessi e a trovare il segno più compatibile con il proprio, sia da un punto di vista amichevole che da quello amoroso. Ci sono poi degli studi specifici a riguardo.

Le previsioni astrologiche come quelle meteorologiche

Gli esperti di astrologia, ovvero gli astrologi, studiando la posizione delle stelle e dei pianeti riescono a scoprire che cosa potrebbe succedere ad un determinato individuo di un certo segno dell’oroscopo in un preciso periodo di tempo.

Tuttavia, come anche quelle meteorologiche, queste sono solo delle previsioni, quindi sarebbe opportuno non affidarsi solamente alle previsioni astrologiche, ma cercare di migliorarsi sempre e dare il meglio di sé in ogni situazione. Anche prendendo spunto dall’oroscopo, ma non facendone una regola d’oro.

I tre segni più glaciali dello zodiaco

Le caratteristiche di ogni segno sono diverse e spaziano in vari temi. In questo caso stiamo per scoprire chi sono i segni dello zodiaco più freddi di tutti. Al primo posto troviamo la Bilancia (23/09-22/10): questo segno d’aria ha un distacco emotivo molto evidente e anche se è sempre disponibile ad aiutare gli altri, lo fa in modo freddo e apatico, risultando così antipatico nel tempo.

Al secondo posto c’è il segno dei Gemelli (21/05-21/06): questo segno d’aria può sembrare incurante di chi lo circonda e, non avendo peli sulla lingua, dice quello che pensa senza preoccuparsi di ferire gli altri. Infine, abbiamo il Capricorno (22/12-20/01): questo segno di terra è molto materialista e crea un muro davanti a sé, incapace di esprimere al meglio ciò che prova. Ma chi lo conosce bene, potrebbe anche abbattere questo muro intorno al Capricorno.