“Mina è morta” l’annuncio improvviso è un colpo al cuore | Nessuno è pronto

Un annuncio sconcertante fatto a Domenica In con una Mara Venier visibilmente scioccata. L’incredibile Mina colpita da quelle parole.

Iva Zanicchi è sicuramente una delle cantanti italiani più amate e conosciute della nostra musica. Soprannominata l’aquila di Ligonchio, la Zanicchi ha cantanto grandi successi come: “Zingara”, “Come ti vorrei” e “Voglio Amarti” per citarne solo alcuni e attualmente si dedica anche a diverse apparizioni televisive.

Opinionista in alcune trasmissioni come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello e concorrente della scorsa edizione di Ballando con le stelle, la Zanicchi si è fatta conoscere anche dalle generazioni più recenti. Carattere indomabile e schietto, Iva è nota per la sua irriverenza e per le sue battute anche molto esplicite. La donna non le manda a dire e anche pubblicamente esprime sempre il suo parere anche se impopolare.

Ospite da Mara Vener la Zanicchi ha raccontato un po’ della sua carriera, del sogno Sanremo sempre presente in lei ma ha anche menzionato una celebre collega rendendosi protagonista di una clamorosa gaffe. Dopo le scioccanti parole pronunciate in occasione della morte di Gina Lollobrigida, quando la Zanicchi ha confessato: “Meglio a lei che a me..” arriva un’altra polemica che coinvolge niente di meno che Mina.

Iva Zanicchi e il sogno Sanremo

Con il brano “Voglio amarti” la Zanicchi è tornata sul palco della kermesse più importante italiana, quello di Sanremo, durante la scorsa edizione riscontrando un ottimo successo. Al Teatro Ariston Iva Zanicchi ha vinto ben tre volte risultando la donna ad aver ottenuto più volte il primo posto nella storia del Festival di Sanremo. Un rapporto unico testimoniato anche dal bellissimo brano portato con amore e dedizione da Iva, proprio nell’edizione del 2022.

A Domenica In ospite nel salotto di Mara Venier la Zanicchi ha manifestato tutto il suo rispetto per la manifestazione canora più importante d’Italia oltre che la sua volontà di parteciparvi anche in futuro. Proprio la Venier ha spinto la Zanicchi a pensare di salire nuovamente sul palco con altre due voci, per proporre un trio femminile. Alche la Zanicchi ha replicate che vorrebbe, invece, presentarsi con due uomini citando per esempio Bobby Solo e Maurizio Vandelli.

La gaffe su Mina di Iva Zanicchi

Il dibattito poi tra la Zanicchi e Mara Venier è proseguito con la domanda della conduttrice: “Ma per esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo? Ti stanno simpatiche loro?”. La cantante ha replicato così: “Ma non stanno tanto bene loro…” aggiungendo poi una dichiarazione che letteralmente scioccato tutti: “Io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta, no?”.

A questo punto è calato il gelo in studio per la gaffe, forse un po’ ironica e forse un po’ macabra fatta da Iva Zanicchi che ha ribattuto spiegandosi meglio con queste parole: “No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena…”. Il danno è fatto e dalla bocca della cantante sono usciti ancora una volta termini molto forti. Mina replicherà? Soprattutto perché il mondo della musica e il pubblico non sono ancora pronti a perdere una delle sue più grandi donne e una frase così tocca delle corde troppo delicate, forse con troppa leggerezza.