Selvaggia Lucarelli non si trattiene: “Sono delle oche” | Smania di apparire

Cambio di rotta per Selvaggia Lucarelli, che dopo averli difesi per molto tempo, critica duramente i Maneskin.

Si sa, Selvaggia Lucarelli è una donna molto schietta e non usa mezze misure nelle sue forme di espressione: la giornalista di Domani e de Il Fatto Quotidiano non si è trattenuta nemmeno nei confronti dei Mankeskin, la band romana che, dopo aver vinto Sanremo, riempie stadi e palazzetti in tutto il mondo.

Per molto tempo la Lucarelli ha preso le loro difese, ma ora non si trattiene più: “Sono come le oche destinate al fois gras”, ha detto sul loro conto durante un suo podcast firmato Chora Media. Forse non tutti sanno che ogni giorno Selvaggia pubblica un nuovo podcast del suo format “Il sottosopra”, durante i quali commenta i fatti di cronaca che accadono durante la settimana, offrendo il suo punto di vista agli ascoltatori.

Il podcast dedicato ai Maneskin

In uno degli ultimi episodi ha analizzato la domanda “Cosa è rimasto di sincero nei Maneskin?”. Un titolo che suona accusatorio, poi giustificato nel racconto. Nel corso del podcast dedicato alla band la giornalista svolge un’approfondita analisi del successo conquistato negli ultimi tempi e di come stiano raggiungendo il tracollo a causa della smania di apparire che supera il contenuto musicale.

Nonostante fosse una grande fan della band, ha comunicato agli ascoltatori le sue perplessità odierne, che rimettono in gioco la reputazione che aveva di loro: “La sensazione è che siano cresciuti troppo in fretta. Una crescita così veloce come quella delle oche destinate al foie gras. Non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale dal sistema per finire sulle nostre tavole”, ha detto senza mezze misure.

Dopo gli apprezzamenti arrivano le critiche

Dopo la vittoria a Sanremo e poi all’Eurovision, i Maneskin hanno spiccato il volo conquistando il mondo. Secondo la giornalista, per via di questo successo “l’asticella del troppo si è alzata sempre di più. Le lingue, le foto svestiti, il trucco, gli strumenti spaccati sul palco, i baci fluidi, tutto già visto”.

Infine, nel podcast Selvaggia ha analizzato anche il rapporto che lega il cuore e la testa della band, Victoria e Damiano. I due sono legati da un rapporto speciale ma talvolta conflittuale. “L’assenza di lei dal recente compleanno di Damiano dà più concretezza all’indiscrezione che racconta lo scarso feeling tra Victoria e la fidanzata di lui Giorgia Soleri. Indiscrezione presente in molti articoli mai smentiti dai protagonisti. Esistono foto di Berlusconi in compagnia di qualche comunista, ma non esiste una foto di Victoria con Giorgia Soleri insieme, quindi qualche cosa vorrà dire”, ha affermato. Secondo l’opinione di alcuni, tra loro ci sarebbe un amore inespresso, motivo per cui non scorre buon sangue tra la chitarrista e la fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri.