Kate Middleton, ‘atti osceni in luogo pubblico’ contro il protocollo reale | VIDEO

Kate Middleton ha fatto un gesto un po’ spinto nei confronti del principe William ed è scattata subito la polemica. Scandalosa?

Come abbiamo più volte raccontato i reali inglesi devono sottostare a un certo protocollo che vale non soltanto a Palazzo ma anche e soprattutto nelle occasioni pubbliche. Di tutte le figure della Royal Family la coppia che di più si adegua alla legge della Corona è quella di William e Kate, la coppia ideale, la summa dell’eleganza, del decoro e della regalità richieste dal protocollo reale. Ma di recente qualcosa è andato storto e anche Kate si è “ribellata” facendo qualcosa di inaspettato.

A quanto pare Kate ha fatto qualcosa di poco “regale” durante la recente serata di BAFTA 2023 i premi inglesi dedicati al Cinema. Kate e William si sono presentati come al solito elegantissimi e molto uniti, lei indossava un lungo abito bianco con guanti neri, anche questi lunghi. Insomma era impeccabile come sempre e con lei il marito. Nulla di nuovo dal momento che entrambi si presentano come l’immagine della perfezione. Tuttavia proprio nel corso della sfilata sul red carpet Kate si è lasciata andare a un moto di affetto verso il marito, molto fuori dal protocollo reale, sconvolgendo il pubblico inglese.

Kate Middelton, durante la sfilata precedente all’ingresso alla Royal Albert Hall di Londra, ha portato la mano sul sedere del marito e gli ha dato una pacca. Il gesto di per sé non avrebbe nulla di sconvolgente nel mondo reale, ma la coppia non è una coppia qualsiasi, si tratta dei discendenti diretti al trono inglese e da loro i sudditi e la corona si aspettano un certo decoro e da protocollo il gesto di Kate non è stato decoroso. In seguito a questa cosa il regno unito è impazzito.

Kate Middleton e il gesto scandaloso

L’intero Regno è rimasto sconvolto dal gesto giudicato irrituale da parte dei reali inglesi. La legge della corona, il decoro, il rituale al quale devono sottostare i reali inglesi per dare il “buon esempio” ai sudditi non tiene conto di cose come l’affiatamento di una coppia, la passione, il legame e l’amore che unisce (per fortuna) due persone che stanno insieme.

È evidente che se c’è una coppia solida il cui rapporto si basa sul reciproco amore è proprio quella di William e Kate e considerato che storicamente nel Regno Unito le coppie di reali che si amano veramente sono poche, un gesto come questo non dovrebbe fare altro che piacere, considerato anche il fatto che William e Kate sono una coppia giovane.

Unlike Me, Princess Catherine has no class. Look at her. Tapping My brother-in-law on the fanny in public 🙄#BAFTA2023 pic.twitter.com/1FvtcjiT2A — Duchess Moaning Sparkle ✨ (Parody) (@MoaningSparkle) February 19, 2023

Kate Middleton è libera

Si può dire tutto del comportamento in pubblico di un esponente della monarchia inglese ma non che Kate sia stata irrituale per un gesto fatto nei confronti del marito. Ricordiamoci che prima di essere una Principessa, Kate è anche una donna moderna e libera che svolge il suo compito adeguatamente e che ha una famiglia con l’uomo che le stava accanto ai Bafta e se vuole mettergli una mano sul sedere con il consenso di questi, è libera di farlo.

Naturalmente cose di questo genere sconvolgono e continueranno a sconvolgere gli inglesi e i reali più rigidi e pudichi, la storia non cambierà. Va detto poi che gli annali ricordano gesti ben più ribelli fatti per esempio da Lady Diana che esprimeva la propria personalità e modernità liberamente con gesti ancora più irriverenti. Kate ha solo messo la mano sul sedere del marito, la storia non cambierà per questo. Anzi ci sono stati anche degli apprezzamenti su twitter da parte di chi ha visto in diretta la cosa: “Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio sì, l’ho visto. Wow! Non potrei amare quei due di più nemmeno se ci provassi. Fantastico”.