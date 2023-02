ULTIM’ORA: corsa in ospedale e ricovero d’urgenza per Kate Middleton | Terrore a Palazzo

A Palazzo le cose si fanno sempre più complicate. Un’importante principessa sta attraversando il periodo più duro della sua vita. La donna è distrutta ed è stata portata d’urgenza in ospedale. Ecco di chi stiamo parlando.

Tra le monarchia del mondo quella inglese ha la nomea di essere la più glamour, celebre e lussuosa di tutte. Con la fama, però, ecco che arriva anche l’altra dolorosa faccia della medaglia: il clamore mediatico molto spesso può portare a far soffrire per davvero i membri reali. E’ quello che è capitato proprio a Lady Diana, vittima della stampa inglese a causa della quale la donna ha affrontato diverse problematiche di salute.

Stessa sorte che pare essere capitata ad un’altra celebre reale, finita su tutti i giornali a causa di un terribile esaurimento emotivo. Stiamo parlando di nient’altro che Kate Middleton, moglie del principe ereditiero William amatissima in patria ma profondamente criticata dalla coppia ribelle per eccellenza Harry e Meghan.

Nell’autobiografia pubblicata questo dieci gennaio da Harry chiamata The Spare, il duca è stato tutt’altro che benevolo nei confronti della cognata additandole diverse colpe tra cui quella di aver contribuito ad allontare Meghan dal Regno Unito e con lei proprio suo marito.

Complice l’incredibile clamore generatosi da questa uscita per Kate Middleton tutto è diventato estremamente complicato fino a cedere definitivamente.

Il malore ed il ricovero di Kate Middleton

Secondo quanto riportato dal magazine inglese InTouch e quello tedesco Neue Post Kate Middleton, nuova principessa del Galles, sarebbe crollata in un esaurimento nervoso molto importante che avrebbe spinto i suoi collaboratori e familiari a chiamate d’urgenza l’ambulanza.

A quel punto la reale avrebbe soggiornato per un po’ in una clinica privata rimandando alcuni impegni ufficiali per cercare un po’ di serenità e riposo. Tutti erano davvero preoccupati per la sua salute contando che proprio la Middleton continua ad apparire in diverse occasioni reali sempre più magra e filiforme destando anche l’attenzione dei media sul suo reale benessere.

Da Buckingham Palace, d’altronde come spesso accade, non arriva nessuna conferma ufficiale ma tutti sono chiusi in un rigoroso silenzio forse per proteggere Kate dalla stampa come al tempo non sono riusciti a fare per Lady Diana.

Le colpe, però, vengono attribuite ai due coniugi situati ora oltreoceano, Harry e Meghan, che con nonchalance hanno deciso di iniziare una guerra contro la famiglia Windsor dopo che quest’ultima, nel corso degli anni, ha sempre fatto sentire la coppia inadeguata in tutte le situazioni.

Le difficoltà per la monarchia inglese non si placano e nessuno delle parti sembra fare nulla per migliorare una situazione familiare già abbastanza complessa.