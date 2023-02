Yari Carrisi: “Mi ha dato la marijuana” | Romina Power: è scandalo

Passano gli anni ma Romina Power e Albano rimangono una coppia protagonista sia nel mondo della musica che del gossip. Questa volta a finire al centro del ciclone è stata Romina, che ha fatto una confessione davvero esilarante sul suo rapporto con il figlio e l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Di certo passerà ancora molto tempo prima che si smetta di parlare di Romina Power. Anche se ormai da anni non calca più i palcoscenici, l’attenzione mediatica è destinata a rimanere su di lei, complici le dichiarazioni che rilascia ai giornali.

Finisce spesso sotto l’occhio attento della stampa per le rivelazioni fatte a proposito dell’ex marito e della nuova compagna Loredana Lecciso. Dopo la separazione, infatti, il cantante di Cellino San Marco si è rifatto una vita mentre – per ora – Romina Power ha scelto la solitudine. Forse, ancora ferita dalla perdita della figlia Ylenia – sparita misteriosamente negli Stati Uniti – e dalla separazione con Albano.

Questa volta la cantante è finita sotto i riflettori per una dichiarazione che coinvolge il figlio e l’utilizzo di droghe. La frase pronunciata da Romina ha sconvolto il web, rimasto davvero senza scosso difronte a tale confessione. Nessuno si aspettava che l’avrebbe detto con quella semplicità e senza vergogna, data l’importanza dell’argomento. Ecco cosa ha rivelato.

La confessione destabilizza il pubblico

Solo qualche tempo fa, la Power ha rilasciato un’intervista rivelatoria nella quale raccontava un episodio del passato. Riavvolgendo il nastro della sua vita è tornata a un momento preciso, quando lei aveva solo 16 anni e la sorella 13.

Le due si trovavano nella nostra capitale a casa di Paul McCartney e dopo una serata pazza, in cui avevano fatto uso di droga e bevuto alcol, erano saliti sul muro che delimitava il giardino della villa.

Diciamo che da adolescente di certo non si è trattenuta e ha vissuto la vita a 360 gradi, spingendosi oltre i suoi limiti. Nell’intervista, quindi, la cantante ha ammesso senza troppi giri di parole di aver “fatto uso di droghe già alla tenera età di 16 anni”. Il caso si infittisce con il coinvolgimento del figlio. Ecco a cosa ci riferiamo.

I figli e l’uso di droghe

Secondo alcune voci, sembra che Romina Power abbia passato il brutto vizio delle droghe ai suoi figli. Proprio il figlio Yari ha rilasciato un’intervista al giornale Contro copertina raccontando alcuni retroscena incredibili, “Io ho iniziato a fumare da solo, e quando Romina l’ha scoperto si è messa a piangere“.

La Power quindi non sembra aver preso bene la scelta del figlio, ma quello che ha lasciato tutti senza parole è quando Yari ha raccontato un secondo aneddoto, l’uomo ha raccontato che a offrirgli la marijuana era stata proprio lei, “Sì, è capitato che mamma mi offrisse marijuana dopo che sono diventato maggiorenne“.

Per parare a questa uscita ha aggiunto che forse lo aveva fatto per evitare che per recuperarla da solo lui si mettesse in brutte situazioni.

La cantante ha avuto ben quattro figli con Albano: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jolanda. Ovviamente questa è la versione dichiarata da Yari, sicuramene in molti avranno visto molto male questa situazione.