Garrison dopo anni sputa il rospo: “Ecco perché ho lasciato Amici” | Decisione drastica

Vi ricordate Garrison? Ecco perché il professore di Ballo ha deciso di abbandonare improvvisamente il talent show Amici.

Tutti lo amavano per via della sua simpatia e schiettezza: Garrison è stato per moltissimi anni professore di ballo ad Amici. Sotto i suoi occhi sono cresciuti i talenti più promettenti d’Italia, come Elena D’Amario, Anbeta Toromani e molti altri.

Spesso litigava con la maestra Celentano perché si trovavano in disaccordo sui modi di insegnare o di valutare gli alunni, ma infondo i due si sono sempre bene e quando torna ad Amici in qualità di giudice esterno si percepisce l’affetto che li lega. La scelta di abbandonare il talent show di Maria De Filippi aveva rattristito moltissimi telespettatori, soprattutto perché non è mai stato chiarito quale sia stato il motivo. Ora, finalmente a distanza di anni, salta fuori la verità.

Garrison ha deciso di vuotare il sacco e raccontare tutto quello che era successo all’epoca, cosa l’ha portato a prendere una decisione così drastica e come è cambiato il suo rapporto con la padrona di casa, Maria De Filippi. La confessione è avvenuta durante un’intervista per TvBlog, nella quale Garrison ha raccontato il motivo per cui, anni fa, ha deciso a malincuore di abbandonare il programma: “Ecco perché ho lasciato Amici”.

Garrison spiega perché ha lasciato Amici

“Sì, è una decisione presa in accordo con Maria. Sarei dovuto andare via già due anni prima. Negli ultimi tempi ero diventato acido e introverso, è stato come quando ti lasci alla fine di una lunga storia d’amore, in cui l’abitudine prende il sopravvento”, ha raccontato con molta sincerità il coreografo. Riavvolgendo il nastro, si scopre che riceveva molte critiche per il suo comportamento: negli ultimi tempi era diventato molto cinico e spigoloso.

In ogni caso, il rapporto con Maria non si è mai rovinato, infatti spesso torna ad Amici in qualità di giudice esterno e regala preziosi consigli ai ragazzi in gara. “Non ho mai parlato male di Amici. Maria fa parte della mia famiglia. Ci sono momenti in cui io voglio ammazzarla e quelli in cui lei vorrebbe fare altrettanto con me. Ma ci vogliamo bene” ha continuato Garrison.

I rapporti odierni con Maria e il programma

Non solo, ha voluto spendere delle belle parole per il lavoro che sta facendo la troupe di Amici durante questi anni. Il coreografo ammette che il talent show migliora di anno in anno e ha dichiarato che, qualora Maria avesse bisogno di lui, tornerebbe senza pensarci due volte.

Tutto questo testimonia quanto, nonostante si sia allontano dal programma, Garrison sia affezionato a Maria e tutta la produzione che rende possibile la realizzazione di Amici.