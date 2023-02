Fedez e Chiara Ferragni beccati dall’avvocato divorzista | FOTO

Fedez e Chiara Ferragni si stanno lasciando? L’avvistamento fuori dallo studio di un noto avvocato divorzista confermerebbe tutto.

Negli ultimi giorni non si fa che parlare del loro silenzio: il rapper Fedez e l’influencer più di successo Chiara Ferragni sembrano essere in crisi e da giorni ormai non pubblicano più contenuti insieme sui social. Per assurdo, la loro relazione sembra essersi rotta proprio dopo il più alto della carriera dell’influencer: la partecipazione a Sanremo. Ma cosa sta succedendo tra i due e qual è il motivo scatenante?

Durante la 73esima edizione del Festival della musica italiana hanno fatto parlare molto di loro: la Ferragni per i suoi vestiti, il suo monologo, i messaggi che voleva veicolare; Fedez per la sua esibizione al fianco degli Articolo 31, il suo podcast e, infine, per il bacio sul palco tra lui e Rosa Chemical durante l’ultima esibizione Made in Italy, brano in gara.

Dopo quel gesto trasgressivo sembra che si sia rotto qualcosa: fin dai primi momenti, si notava che Chiara era infastidita da quanto avvenuto sul palco, ma le ipotesi di un litigio in corso sono state confermate nei giorni successivi dai loro silenzi.

Matrimonio al capolinea tra Fedez e la Ferragni: la soffiata che conferma tutto

La coppia da milioni di followers si avvia verso la separazione? In queste ore sono trapelate delle notizie nuove che confermerebbero il tutto grazie alle voci degli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano. I due hanno divulgato le segnalazioni ricevute da parte di alcuni fan, i quali riferiscono di aver avvistato la coppia presso un avvocato molto in voga nella capitale milanese.

Fedez e Chiara, quindi, sarebbero stati beccati mentre entravano nello studio legale di un noto avvocato milanese che si occupa di separazioni e divorzi di personaggi famosi. Tutto fa pensare che i due siano in crisi, soprattutto se a questo si aggiunge che i due da giorni non pubblicano contenuti insieme, sono molto freddi sui social, e le foto scattate durante Sanremo nelle quali Chiara Ferragni risultava visibilmente infastidita. Il quadro della loro relazione sentimentale pare tutt’altro che roseo.

La storia Instagram cancellata

Ricordiamo, però, che i due non hanno ancora lasciato dichiarazioni a riguardo, quindi potrebbero essersi recati lì per altre questioni. Nonostante questo, nelle ultime ore ci ha pensato un’altra storia Instagram di Fedez ad alimentare i dubbi: il rapper ha scritto “Tu la mia calamità, io la tua calamità”, per poi cancellare la frase poco dopo.

Il web l’ha beccato con le mani nel sacco e si chiede come mai abbia cambiato idea, se quella tra i due sia tutta una farsa oppure se davvero la loro relazione sta arrivando al capolinea. Ancora non possiamo avere certezze, ma una cosa è certa: sta succedendo qualcosa nella loro vita.