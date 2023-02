È crisi tra Fedez e Chiara: il padre della Ferragni lo smaschera definitivamente dopo Sanremo

Dopo Sanremo le polemiche sui Ferragnez non si arrestano. Questa volta le accuse contro Fedez sono dure. Alcuni dettagli lo smascherano.

Sanremo è ormai finito ma il clamore generato dalla settimana più importante e seguita dello spettacolo non si ferma. Protagonisti assoluti sono stati sicuramente i Ferragnez, coppia power composta dall’influencer Chiara Ferragni ed il rapper Fedez. La Ferragni ha co- condotto per ben due serate la kermesse musicale mentre Fedez ha suonato con gli Articolo 31 durante l’evento dedicato alle cover.

In più, Fedez ha presentato il suo podcast “Il muschio Selvaggio” su Rai 2 sempre in occasione del Festival riscuotendo anche lui un ottimo successo. Da non dimenticare l’incredibile gag con l’artista in gara Rosa Chemical di cui Fedez è stato partecipe, gag che ha letteralmente sconvolto tutti a partire dalla Ferragni. C’è chi dice che però tutto possa essere stato studiato con il solo scopo di far parlare di sé. Alcuni indizi sembrano confermare questa tesi.

Il discusso bacio tra Rosa Chemical e Fedez: la reazione di Chiara Ferragni

Nella serata finale del Festival il cantante più glamour e irriverente di questa edizione, Rosa Chemical, ha dato vita insieme a Fedez ad un siparietto molto discusso. Infatti, Rosa Chemical durante la sua esibizione si è diretto verso la prima fila della platea dove Fedez era seduto, giocando con lui e simulando un atto erotico.

Successivamente l’ha portato sul palco e al termine della performance i due si sono scambiati un bacio alquanto appassionato che ha fatto il giro del web diventando virale attraverso divertenti meme. Anche la reazione abbastanza stizzita della Ferragni è stata un motivo di discussione sui social dove proprio i Ferragnez non si mostrano insieme dalla fine del Festival. Che ci sia un po’ di maretta?

La crisi dei Ferragnez: Fedez sbugiardato?

Da quel fatidico momento il quale rimarrà sicuramente nella storia del Festival, Chiara Ferragni e Fedez sempre molto propensi a condividere la loro vita sui social non si mostrano insieme in pubblico. Si dice, infatti, che Chiara si sarebbe risentita per le azioni di suo marito, volte forse ad oscurare la Ferragni su cui le luci dei riflettori erano puntate da una settimana per la sua partecipazione alla kermesse.

Tuttavia, un dettaglio in particolare ha fatto pensare che la gag con Rosa Chemical fosse stata proprio organizzata. In effetti, durante l’esibizione dell’artista è possibile vedere il padre della Ferragni, seduto accanto a Fedez, mentre riprende tutta la scena divertito con il cellulare del genero ridandoglielo subito dopo il clamoroso bacio. Adesso tutti si chiedono quanto di spontaneo ci sia stato in questo gesto e quanto poi alla fine della fiera sia stata autentica anche la reazione stizzita della Ferragni. Staremo a vedere.