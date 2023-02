Fiorenza Pieri senza freni: “Ho fatto il provino con lei” | La verità su Che Dio ci aiuti

La fiction di Rai1 sta subendo diversi cambiamenti in questa settima edizione. Scopriamone i dettagli e vediamo cos’è successo.

La settima stagione della serie televisiva di Rai1 Che Dio ci aiuti sta facendo breccia nel cuore dei fan, trascinandoli dentro il suo mondo ecclesiastico, pieno di novità e colpi di scena. Soprattutto riguardo alla successione del ruolo di madre superiora tra Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e Suor Teresa, impersonata da Fiorenza Pieri.

Inoltre, è arrivata un nuovo personaggio, quello di Azzurra, interpretato da Francesca Chillemi. La giovane in questione è in un turbinio di emozioni a causa dei diversi cambiamenti che sta affrontando: dalla situazione in convento a quelle “meno religiose” che la tengono molto impegnata.

Questa settima stagione vedrà un cambiamento molto importante per la storia: il percorso di Suor Angela si è concluso, chiudendosi a cerchio. In altre parole, Suor Angela ritornerà lì dove tutto è cominciato, ovvero in carcere, dove sosterrà le prigioniere con parole di conforto. Quindi, il personaggio di Elena Sofia Ricci sarà impegnato in galera, ma non si esclude la possibilità di vederlo ritornare, anche per bravi camei.

Il cambiamento drastico

Dunque, la madre superiora del convento è Suor Teresa. Il personaggio di Fiorenza Pieri si è scontrato subito con quello di Francesca Chillemi, che è fortemente dubbiosa nei confronti della nuova madre superiora. In ogni caso, Suor Teresa e Azzurra sono destinate a stringere un legame durante il corso della storia.

Un rapporto come quello che lega le due attrici. La Pieri, durante il corso di un’intervista rilasciata alla rivista Dipiù Tv, ha svelato alcuni retroscena che riguardano sia il suo personaggio che il set stesso. Aggiungendo anche qualche parole riguardo al suo rapporto con le altre colleghe. Fiorenza ha ammesso: “Il mio personaggio è l’esatto contrario di Suor Angela. Suor Teresa ha infatti un atteggiamento diplomatico, accademico, rigido”.

Le dichiarazione della Pieri sulla Ricci…

Di seguito, la Pieri spende due parole sulla Ricci: “Purtroppo non ho avuto molte scene con Elena, ma lei mi ha aiutata tanto sul set, facendomi appassionare alla serie”.

Fiorenza poi conclude con un commento circa la sua collega Chillemi: “Ho fatto con lei il provino finale per la parte. Ricordo che quel giorno proprio Francesca mi ha sostenuto, ripassando il copione con me anche nelle pause”. Dunque, la Pieri sembra essere molto riconoscente nei confronti della sua amica e collega Francesca.

Infatti, dopo i suoi genitori, è stata la prima persona che ha chiamato per riferirle che aveva ottenuto la parte. Il personaggio di Suor Teresa è sulla cresta dell’onda e per Fiorenza Pieri è il momento adatto per dare il meglio di sé e farsi notare come attrice, grazie alle sue numerose qualità attoriali.