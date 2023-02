Romina Power da giovane come non l’avete mai vista | FOTO CLAMOROSE

Romina Power è una donna meravigliosa anche a 71 anni. Ma da giovane era davvero una ragazza mozzafiato. Foto clamorose!

Nella storia della musica italiana ci sono tante icone apprezzatissime da pubblico e critica ma solo alcuni rimangono nella storia dell’intrattenimento.

Una di queste è sicuramente Romina Power che insieme ad Al Bano Carrisi ha costituito uno delle coppie artistiche più celebri del panorama internazionale. La Power, figlia dell’ attore Tyler Power e di Linda Christian, ha iniziato la sua carriera da giovanissima partecipando a film anche abbastanza spinti come “Justine, ovvero le disavventure della virtù”.

Dopo un’infanzia passata in Messico la Power si trasferisce a Roma ma è quando incontra Al bano che la sua vita cambia per sempre. La donna aveva solo 18 anni quando ha conosciuto il cantante salentino con il quale ha iniziato un sodalizio artistico lungo oltre cinquant’anni di carriera fatto da innumerevoli successi.

Albano e Romina la storia di un amore

I due si conoscono per la prima volta nel 1967 nel musicariello “Nel Sole” girato sulla base dell’omonima canzone e da allora per loro è stato tutto in discesa. Si sposano nel 1970 ed insieme hanno ben quattro figli. Per anni dominano le classiche con hit famosissime come “Felicità”, “Nostalgia Canaglia”, “Libertà” e “Cara terra mia”.

Il loro matrimonio dura trent’anni apparentemente in maniera felice almeno fino a quando i la coppia vive l’evento più doloroso, la scomparsa improvvisa della figlia Ylenia in circostante sospette in America. Da allora nulla è come prima e la coppia dopo il divorzio decide di separarsi anche artisticamente.

Tuttavia, nel 2013 i due si ritrovano e danno vita ad una reunion incredibile che continua tutt’ora all’insegna di concerti importanti in giro per il mondo. Romina Power all’età di 72 anni è ancora una donna bellissima, con un stile unico ed inconfondibile grazie a tuniche larghe e sgargianti e capelli fluenti e lunghissimi.

Eppure, ecco che sbucano alcune foto della cantante da giovane che mettono in evidenza la sua incredibile bellezza di un tempo.

Romina Power: le foto da ragazza

Dato l’incredibile aspetto di Romina Power non è strano immaginare il perché Al Bano abbia perso la testa per la donna. Fisico minuto, capelli folti che le contornano il viso e uno sguardo fiero fanno della Power una delle più belle della sua generazione.

Sembra molto alla moda e sicura in ogni suo look, la Power da giovane aveva davvero ammaliato tutti grazie alla sua classe ed eleganza. Solo un uomo, però, è riuscito a conquistarla e si tratta proprio di Al bano, suo marito per tantissimi anni.