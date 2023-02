Lory Del Santo “Aveva delle visioni” e poi il suicidio | Gesto drammatico

Lory Del Santo torna a parlare di un doloroso episodio che l’ha devastata e ha cambiato completamente la sua vita.

In un’intervista ha raccontato alcune verità scioccanti su un suicidio che le ha cambiato la vita e per il quale ancora oggi soffre. Si tratta di una storia che in pochi conoscono, davvero drammatica.

Lory Del Santo ha esordito come valletta al Festivalbar, nel 1975, raggiungendo ben presto la fama. Negli anni successivi, infatti, ha preso parte a molti film italiani e anche a diverse trasmissioni varietà, come l’indimenticabile Drive In. Nel corso degli anni ha sempre fatto parlare di lei, nel bene e nel male, ed è stata spesso al centro della cronaca rosa.

Dopo diversi anni di silenzio, nel 2005 ha riconquistato la fama partecipando a e vincendo la terza edizione de L’isola dei famosi. Da quel momento in poi è tornata a partecipare a moltissime trasmissioni, per lo più come opinionista, e ha anche pubblicato un libro. Ha partecipato inoltre ad altri reality show, come La fattoria, Pechino Express e il Grande Fratello VIP.

Il dolore di Lory Del Santo

Lory Del Santo è anche conosciuta per gli amori della sua vita, come quello col chitarrista Eric Clapton. I due si conobbero a Verona, quando il chitarrista era in tour, e la donna divenne sua amante mentre l’artista era sposato con Pattie Boyd.

I due ebbero un figlio, Conor Loren Clapton, nato il 21 agosto 1986. Il bambino però morì tragicamente quando aveva solo 4 anni: precipitò dal 53° piano di un grattacielo di New York. Un episodio devastante che ha lasciato un segno indelebile nella showgirl e nel chitarrista.

Nel 1999 la showgirl diede alla luce un altro figlio, Loren Del Santo, e non rivelò mai l’identità del padre. Purtroppo anche lui morì giovanissimo, nel 2018: il ragazzo si suicidò.

“Si immagina sempre che una persona depressa che si tolga la vita sia giù di morale, ma questa è una malattia talmente diabolica che mi sono chiesta come ho fatto a non accorgermene” ha rivelato la donna, ricordando con dolore la malattia del figlio. Il ragazzo soffriva di anedonia, una malattia molto simile alla depressione ma ancora poco conosciuta.

La terrificante patologia

“Diventava un’altra persona. Era due persone nella stessa persona. Aveva delle visioni. È una patologia terrificante, congenita ce l’hai sottopelle come nascosta, non è evidente, porta alla degenerazione delle cellule cerebrali, porta alla mancanza di desiderio e di provare piacere” ha spiegato.

La donna aveva scoperto la malattia solo dopo l’accaduto, quando aveva trovato gli scritti del figlio che parlava proprio della sua condizione. Un colpo davvero terribile che la showgirl ancora fatica ad accettare.