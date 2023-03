Suor Cristina: “Il suo unico obiettivo” | Parla l’amica e rivela tutto

La partecipazione di Cristina Scuccia è confermata e una sua amica conferma: ha sempre sognato di fare la televisione.

Di Cristina Scuccia si è parlato molto in questo periodo, per la sua scelta di abbandonare l’abito da suora e tornare laica. Di recente ha trascorso un periodo in Spagna dove ha lavorato come cameriera cambiando completamente vita. Come ricorderete le suore Orsoline, l’ordine di cui faceva parte quando si preparava a fare la suora non l’hanno presa bene, soprattutto per il fatto di essere andata in televisione a parlare della sua vita con loro e del loro “eccesso di protezione”.

Cristina Scuccia è intervenuta nel salotto di Verissimo e durante la conversazione con Silvia Toffanin ha parlato della sua esperienza, raccontando la sua storia dalla sua vittoria a The Voice all’uscita del primo disco, fino alla crisi mistica e la conseguente decisione di lasciare per sempre l’abito talare per seguire la carriera musicale.

Per diversi anni Cristina era conosciuta dal pubblico televisivo come Suor Cristina, il talento canoro che si distinse a The Voice e che emozionò tutti con la sua voce. Era il 2014 e per un breve periodo prima di sparire dalla circolazione ha continuato a fare un po’ di televisione partecipando anche alla gara di Ballando con le stelle, su Rai 1.

Cristina Scuccia, da suora ad animale da palcoscenico

Va specificata una cosa importante, al momento della sua partecipazione a The Voice, Suor Cristina era solo una novizia e doveva, quindi prendere ancora i voti perpetui. Negli ultimi anni, specialmente quelli della pandemia, si è sentito poco parlare di lei e mentre decideva di rinunciare al velo per sempre, si è trasferita in Spagna dove, come lei stessa ha raccontato ha lavorato come cameriera.

La vera notizia è che Cristina sta per ritornare in televisione e la sua partecipazione all’Isola dei famosi è confermata. La soffiata era già arrivata alcune settimane fa e ora possiamo dire che finalmente Cristina è un personaggio televisivo a tutti gli effetti. Di recente una sua amica ha rivelato alcune curiosità sulla ex suora e sul suo rapporto con il mondo dello spettacolo.

Cristina Scuccia: parla l’amica

L’impatto mediatico seguito alla notizia ufficiale del suo ritorno alla vita laica è stato molto forte e come spesso capita intervengono a dire la loro anche persone vicine, come in questo caso un’amica di Cristina, la blogger Deianera Marzano che ha rivelato alcune confidenze di Cristina.

La ex suora ha infatti rivelato che subito dopo The Voice ha capito quanto il pubblico la apprezzava e quel punto “Il suo obiettivo è stato sempre il successo” come ha riportato l’amica che ritiene la scelta presa da Cristina di abbandonare la vita da suora, la scelta migliore che potesse prendere per proseguire la sua carriera.