“Fino all’ultimo…”: dettaglio inedito su Maurizio Costanzo | Gli attimi prima di morire

L’amato giornalista e conduttore tv ci ha lasciati e adesso spunta un retroscena incredibile circa i suoi attimi prima di morire.

Lo scorso 24 febbraio Maurizio Costanzo è passato a miglior vita, lasciando interdetti e senza parole sia i membri della sua famiglia che gli amici, colleghi e gli italiani in generale per la sua improvvisa ed inaspettata dipartita. La televisione ha detto improvvisamente addio ad un pezzo importante ed inestimabile della sua storia.

Infatti, stando alle varie notizie che sono trapelate nei mesi scorsi, Costanzo era sì ricoverato in una clinica da diverso tempo, ma le sue condizioni di salute erano stazionarie e normali e non facevano presagire nulla di terribile e di fatale; tanto meno la possibilità di morire da un giorno all’altro.

Ieri, 27 febbraio, nel primo pomeriggio, si sono tenuti i funerali di Maurizio alla chiesa degli Artisti di Roma e, per la triste e dolorosa occasione, si sono presentati tutti i più grandi artisti ed esponenti televisivi di sempre. Dalla moglie, ormai vedova, Maria de Filippi, a Pier Silvio Berlusconi, passando per Gerry Scotti, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Christian De Sica e moltissimi altri amici e colleghi.

Non solo un giornalista e conduttore: Costanzo era anche un filantropo

Tutti gli italiani ricordano Maurizio Costanzo come un uomo molto intelligente ed ironico, in grado di carpire la vera natura di ogni persona di fronte a lui e, vedendo il suo lato migliore, aiutarla nel fargliela emergere, mostrandola così anche a tutti gli altri. Costanzo è sempre andato controcorrente, dando una possibilità a tutti, indipendentemente da quello che sostenevano gli altri.

Maurizio non ha mai avuto pregiudizi verso nessuno, ha scoperto moltissimi talenti e li ha aiutati a trovare la loro strada nel mondo dello spettacolo. L’eredità che Costanzo ha lasciato è quella di una televisione vera, schietta, sincera e aperta a tutti. Maurizio ha contribuito a fare la storia della tv italiana e i suoi insegnamenti sono stati, sono e saranno raccolti da tutti coloro che lavorano nel piccolo schermo.

Lo straordinario retroscena su Maurizio Costanzo poco prima di morire

Massimo Bernardini è il conduttore di Tv Talk, in onda su Rai3, e ha deciso, come moltissimi altre emittenti tv sia Rai che Mediaset, di omaggiare Maurizio Costanzo. Nel farlo, è intervenuto anche il giornalista Francesco Specchia, svelando a tutti un dettaglio sconosciuto a tutti circa Costanzo: “Fino a due ore prima di morire ha mandato la sua rubrica televisiva a Libero, quindi vi dico fino all’ultimo momento, fino all’ultimo respiro”.

Inoltre, Specchia ha aggiunto che Maurizio ha dato il suo contributo non solo alla tv, ma anche in radio, come scrittore, come autore di brani e come sceneggiatore. Bernardini ha voluto salutare Maurizio Costanzo con un lungo applauso, abbracciando Maria De Filippi.