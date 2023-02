Maurizio Costanzo, si parla già di eredità | Ecco a quanto ammonta, cifra esorbitante

Maurizio Costanzo è passato a miglior vita, lasciando una cospicua eredità a Maria De Filippi e i tre figli. Ecco a quanto ammonta.

La notizia della dipartita del noto conduttore e giornalista italiano, Maurizio Costanzo, ha scosso l’Italia. Nessuno sapeva che le sue condizioni si fossero aggravate perché è successo tutto all’improvviso. Purtroppo, la notizia non è stata facile da digerire né per i fan né per la sua famiglia. Il pensiero di tutti ora vola verso Maria De Filippi che, nonostante si è sempre mostrata forte, ha ammesso più volte che Maurizio Costanzo era il suo tallone d’Achille.

Se ne va un importante giornalista, conduttore e scrittore che ha rivoluzionato il modo di fare televisione e accogliere nei propri salotti televisivi. Costanzo è stato il padre della televisione moderna e, sempre attento agli altri, ha individuato e sviluppato i talenti dei maggiori artisti che oggi popolano la televisione. Se ne va un visionario, ma il ricordo e i suoi insegnamenti rimarranno per sempre con noi.

Ora si inizia a parlare di eredità, che lascerà a sua moglie Maria De Filippi e i suoi tre figli, Camilla, Gabriele e Saverio. Si tratta di un patrimonio davvero sostanzioso e proprio per questo in tanti si domandano a quanto ammonta la sua eredità, accumulata nel corso di una carriera decennale e di successo.

Maurizio Costanzo: la brillante carriera

Forse non tutti sanno che Costanzo aveva alle spalle una famiglia molto semplice: era figlio di una madre casalinga e un padre impiegato al Ministero dei Trasporti. Negli anni, grazie al suo talento, è diventato il padre del giornalismo moderno. Solo qualche anno fa ammise di percepire una pensione da giornalista, mestiere che faceva da oltre quarant’anni.

Al suo patrimonio poi si aggiunge anche quello di sua moglie, Maria De Filippi, conduttrice di punta di Mediaset, che ha un fatturato attorno ai 70 milioni di euro, soltanto se si fa riferimento alla casa di produzione “Fascino”.

L’eredità di Maurizio Costanzo

Definire con precisione quanto lascerà Maurizio Costanzo alla sua famiglia non è facile. Tuttavia, sappiamo con certezza che l’eredità di Maurizio Costanzo non è legata soltanto ai numerosi introiti relativi alla conduzione in tv. Possedeva anche una società di produzione, chiamata “Fortuna Audiovisivi”. Inoltre, tornando indietro nel tempo, si scopre che all’inizio della sua carriera lavorava come professore a contratto.

Insomma, Maurizio negli anni ha sviluppato un curriculum davvero brillante che rendono impossibile, al momento, stimare quanto lascerà di eredità a sua moglie e ai suoi figli. Di certo all’Italia lascia un bellissimo ricordo e insegnamenti che dureranno nel tempo.