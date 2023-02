Gratta e Vinci: come trovare quello vincente | SVELATO il trucco infallibile

Tra i molti tipi di giochi d’azzardo che esistono in commercio quello del Gratta&Vinci è il più comune ed usato tra tutti.

Le persone che tentano la Dea Bendata sono moltissime in Italia e la maggior parte di loro provano ad essere baciati dalla Fortuna attraverso l’acquisto dei Gratta e Vinci. Questi biglietti, fortunati e non, sono facili da reperire ed anche da capire: basta avere una moneta con cui grattare la superficie adatta e leggere attentamente le regole stampate dietro al biglietto stesso per comprendere come si potrebbe vincere.

Ovviamente, come per tutte le altre cose, anche con l’acquisto dei biglietti del Gratta&Vinci dobbiamo ricordarci di non oltrepassare la linea di confine tra il semplice tentare la Dea della Fortuna e il diventare ludopatici, ovvero individui indipendenti dal gioco d’azzardo.

La domanda che attanaglia le menti di tutti, giocatori assidui e tentatori occasionali della Dea della Fortuna, è solo e soltanto una: si può prevedere qual è il biglietto vincente tra tutti gli altri al momento dell’acquisto? Una risposta esiste ed è semplice e chiara.

Prevedere il biglietto vincente è fattibile?

Dal momento che sul web si trovano moltissimi consigli su come riuscire ad individuare il biglietto vincente tra tutti, le persone credono di poter diventare dei veggenti e avere la possibilità di comprare il Gratta e Vinci che potrà cambiare loro la vita per sempre. Purtroppo, però, non è così facile.

Non esiste un metodo preciso ed infallibile per individuare il biglietto vincente: non contano i numeri di serie o il taglio del biglietto stesso per poter decriptare il destino fortunato. Non fidatevi di chi si autodefinisce un veggente dei biglietti vincenti, perché è di sicuro un ciarlatano e vuole ingannarvi. C’è solo un metodo che può essere utile, ovvero quello della probabilità.

Questo Gratta&Vinci ha più possibilità di farvi vincere

Il biglietto del Gratta e Vinci con più probabilità di risultare vincente è uno ed è il Super Tombola. Comprando uno di questi biglietti, si ha la possibilità di ottenere quello vincente ogni 3,05 Gratta&Vinci del tipo Super Tombola.

Ogni biglietto Super Tombola costa 5 euro e le vincite che ti permette di ottenere oscillano dai 5 ai 500.000 euro. Purtroppo, però, in circolazione ci sono soltanto due biglietti che permettono di ottenere la vincita massima. Dunque, lasciate perdere i cosiddetti veggenti dei Gratta e Vinci e, piuttosto, fate fede alla probabilità. D’altronde, come si dice, “la matematica non è un’opinione”.