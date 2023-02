Re Carlo è nei guai a pochi mesi dall’incoronazione | Spreco senza precedenti

Per re Carlo non c’è pace! Ad un passo dall’incoronazione ufficiale il re sta affrontando un momento di difficoltà ed il clamore su di lui non si ferma più.

La monarchia inglese continua ad essere al centro di innumerevoli polemiche ed il motivo principale è in primo luogo il rapporto complicato con suo figlio Harry e la nuora Meghan. La stampa non smette di parlare della famigerata autobiografia pubblicata a gennaio dal principe Harry “Spare”, in cui il secondogenito di Carlo racconta tutti i retroscena della sua vita da reale provocando uno scandalo dopo l’altro.

A Palazzo, dopo le dichiarazioni scioccanti di Harry, tutto tace e membri della Royal Family cercano di andare avanti rimanendo il più possibile in silenzio per fa sì che il clamore mediatico attorno a questa storia possa finalmente arrestarsi. In verità, però, i giornali nonostante sia passato un po’ di tempo continuano a parlarne con grande interesse soprattutto perché in molti sono curiosi di scoprire se la coppia ribelle sarà presente all’incoronazione ufficiale di re Carlo.

In “Spare” Harry non si è per nulla risparmiato incolpando la sua famiglia ed in primis suo fratello William e il padre Carlo del suo allontanamento dall’Inghilterra additandoli come i veri responsabili dell’astio nei confronti di sua moglie Meghan Markle. L’attenzione è ora puntata su Carlo e la sua tanto discussa incoronazione ufficiale che avverrà a maggio.

La vita di Carlo dopo la scomparsa della regina Elisabetta

Quando l’otto settembre del 2022 la regina Elisabetta è scomparsa all’età di 96 anni il mondo intero è rimasto letteralmente sotto shock. Sebbene la monarca avesse un’età avanzata, era anche una di quelle figure considerate “immortali” soprattutto il virtù del fatto che la regina avesse lavorato fino all’ultimo giorno. Anche per la Royal Family perdere Elisabetta dopo ben 70 anni di regno è stato un durissimo colpo e subito i reali sono dovuti correre ai ripari.

Carlo è diventato, così, il nuovo Re in fretta e furia e sua moglie Camilla ha assunto il titolo di regina consorte nonostante avesse sposato Carlo in seconde nozze e non avesse diritto ad alcun titolo. Per volere della regina Elisabetta, però, proprio Camilla è stata insignita di quello di regina consorte in segno del rispetto che la Parker Bowles ha sempre portato per la corona inglese. Insomma, Carlo si è trovato a dover gestire oltre che il doloroso lutto per la morte di su madre anche il destino di una nazione, il Regno Unito, in un periodo abbastanza turbolento.

Le accuse a re Carlo

Secondo alcune fonti vicine alla famiglia reale a Buckingham Palace non sarebbero per nulla contenti dell’operato di Carlo a causa del fatto che il Re ha portato non pochi cambiamenti nell’organizzazione a Palazzo.

Il punto di discordia principale sarebbe, però, l’alimentazione e lo spreco di cibo che si sta rivelando davvero allarmante. Proprio durante l’incoronazione ufficiale, infatti, si stima che ci sarà un banchetto enorme ma che però in gran parte potrebbe andare totalmente sprecato. Ecco che arriva l’ammonizione di Buckingham Palace: Carlo è nei guai?