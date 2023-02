Angelo Duro: “Povera illusa” | Parole vergognose: relazione pericolosa

Di recente Angelo Duro ha condiviso un post dove ha “insultato” la sua fidanzata con parole anche molto dure. Come mai?

Comico e personaggio televisivo, Angelo Duro è una delle personalità più apprezzate degli italiani, anche se spesso i suoi sketch creano delle animate discussioni sul web. Nato nel 1982 a Palermo, il comico viene notato nel 2010 da Davide Parenti, durante un’esibizione, che lo chiama per partecipare al programma Le Iene. Qui diventa un inviato e protagonista di Nuccio VIP e Il cantante senza pubblico.

Gli italiani lo conoscono proprio per la sua partecipazione al programma e per i suoi esilaranti servizi. Nel 2017 è andato in tour con lo spettacolo teatrale Perché mi stai guardando?, che ottiene un giudizio ottimo sia da parte del pubblico che dalla critica teatrale.

Ha scritto anche un romanzo, edito da Mondadori, Il piano B. Quest’anno è stato tra gli ospiti di Sanremo: nella seconda serata ha condiviso col pubblico un monologo, che però non è stato affatto apprezzato dal pubblico e ha scatenato molte polemiche. La sua è sicuramente una comicità molto particolare, fuori dall’ordinario, che la si ama o la si odia.

Angelo Duro: con chi sta?

Angelo Duro non ama molto condividere la sua vita privata, e infatti non sono molte le foto in cui è insieme alla sua fidanzata. Lo fa, come è ben comprensibile, per rispettare la privacy della ragazza. Di solito, infatti, quando pubblica le foto censura sempre il suo volto.

Da quel che si può intravedere dalle foto, sembra una donna molto bella e anche piuttosto giovane. Non è ben chiaro da quanto tempo stiano insieme i due, ma a giudicare dalle foto che condivide sembrano molto legati, e anche il fatto di voler proteggere la privacy della donna dice molto sull’affetto del comico.

Gli insulti alla fidanzata

Di recente su Instagram ha pubblicato una foto della ragazza, a cui però ha oscurato il volto con l’emoticon di una mela, mentre era col suo barboncino. Nella descrizione del post ha scritto: “Mentre quella che sta con me è felice di essere diventata mamma di cane di m**da, povera illusa, io continuo a raddoppiare date su date” .

“Nella foto accanto vi annuncio il mio nuovo tour europeo. I botteghini saranno aperti domani alle 14:00 su ticketone. Vi saluto. Me ne sto più lontano possibile me ne sto. Così lo tengo fuori dai co**ioni. Sto cane di m**da” ha concluso, suscitando molto clamore. In realtà, come i fan sanno bene, fa tutto parte del suo personaggio: quello del comico non era un attacco contro la ragazza, ma solo un modo divertente di presentare il suo spettacolo.