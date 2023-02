La Iena finisce d’urgenza in ospedale: “Siamo con te” | Panico in Mediaset

Lo storico programma di Italia1 ha visto una delle sue Iene finire d’urgenza in ospedale per un grave problema.

Le Iene è uno dei più famosi programma televisivi che va in onda su Italia1, noto soprattutto per l’irriverenza, l’ironia, la tagliente e pungente lingua delle sue Iene durante i loro servizi. Un team di giornalisti che non hanno mai paura di combattere per la giusta causa e per la verità e, tra di loro, abbiamo anche la Iena Stefano Corti.

Questa Iena è caratterizzata dal suo umorismo sopra le righe e derisorio e Corti ha creato tutto il suo lavoro sulla tipica pietra miliare dello scandalo. Infatti, Stefano Corti è una di quelle persone che ami o che odi, o è bianco o è nero, senza nessuna via di mezzo e senza grigio. Corti è un uomo tutto d’un pezzo e si deve accettare per quello che è.

Per fortuna, sono in molti che apprezzano Stefano e il suo modus operandi, compresa la sua compagna Bianca Atzei che deve sopportare i suoi scherzi anche nei momenti meno indicati come, ad esempio, durante il parto. Ma, pochi giorni fa, in ospedale ci è finita proprio la Iena Corti.

Il ricovero urgente della Iena di Italia1

Qualche giorno fa Stefano è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un improvviso distacco della retina all’occhio destro. A rendere pubblica questa brutta ed inaspettata notizia sono stati proprio sia Stefano che Bianca, avvisando i loro fan sui loro profili social di Instagram.

La Atzei ha postato diverse storie sul suo profilo informando il pubblico in questo modo: “Questa mattina hanno ricoverato Ste d’urgenza per distaccamento retina dell’occhio. In bocca al lupo papotto per l’operazione. Siamo con te e ti amiamo tanto”. Dalle parole della cantante si può dedurre tanta preoccupazione quanto fiducia che l’operazione finisca bene.

Lo sperato lieto fine

Anche Corti ha voluto informare personalmente i suoi fan, dicendo: “Ho appena appreso una notizia non bellissima. Ho un distacco della retina dell’occhio destro. Quindi domani mattina pre-ricovero, adesso so poco e niente; quindi, mi informerò”. Per fortuna l’intervento è andato molto bene e Stefano è tornato a casa.

Infatti, lo scorso 18 febbraio Stefano Corti ha postato delle storie su Instagram mentre trascorreva del tempo in compagnia della sua amata compagna Bianca Atzei e del loro adorato bambino Noa Alexander. Insomma, un intervento chirurgico che, fortunatamente, è finito bene. Il programma di Mediaset non poteva perdere una delle sue Iene migliori.