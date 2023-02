“Meglio se sto zitto”: saltano fuori gli altarini, ecco perché Mammucari ha abbandonato Le Iene

Dopo un periodo di silenzio, finalmente è uscita la verità. È stato svelato il motivo per cui Teo Mammucari ha deciso di dire addio a Le Iene, programma che conduceva da anni. Ecco quali sono le cause dietro questa drastica scelta.

I motivi dell’abbandono

Simpatico, ironico, preciso, Teo Mammucari è sempre stato il volto di riferimento de Le Iene, uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico italiano. Ad affiancarlo durante la sua esperienza ci sono state diverse conduttrici di talento come Ilary Blasi, Belen Rodriguez, Alessia Marcuzzi e molte altre che hanno portato colore alle puntate.

Improvvisamente, però, il conduttore romano ha deciso di abbandonare il programma. I telespettatori non hanno preso bene la notizia e si sono chiesti quali siano state la cause che l’hanno portato a prendere questa drastica decisione. Dopo giorni di silenzio, finalmente è stato svelato il motivo scatenante.

Tutto gira attorno al litigio avvenuto con l’ideatore del programma Davide Parenti. A svelare il retroscena è stato il portale Fanpage.it, che ha spiegato così i motivi del litigio:

“Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine al programma tutto sarebbe nato dalla condivisione di un video sui social da parte di Teo Mammucari.

Il video in questione, non visibile sul profilo pubblico di Mammucari e dunque una semplice storia, farebbe riferimento ad alcuni spezzoni di un servizio girato dal conduttore nei giorni antecedente alla registrazione.

Parenti non avrebbe gradito la condivisione sui social di Mammucari. Contestando la cosa e accendendo una discussione dopo la quale Mammucari ha deciso di lasciare lo studio a pochi minuti dall’inizio delle registrazioni“, scrive il portale di informazione.

Il litigio tra Parenti e Mammucari

Dal canto suo, Davide Parenti, ha risposto così alle domande della stampa: “Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto”.

Una frase forte ed enigmatica che lascia spazio a molti dubbi e ipotesi. Come mai Parenti non vuole parlare? E da cosa starebbe tutelando Mammucari attraverso il suo silenzio stampa?

Per ora non sono stati rivelati altri retroscena sulla vicenda che si fa sempre più cupa, ma allo stesso tempo curiosa. Chissà se un giorno uno di loro si esporrà e racconterà al pubblico la dinamica della vicenda.

Sappiamo però che Mammucari dovrebbe intraprendere in un nuovo progetto lavorativo: in cantiere c’è la realizzazione di un nuovo programma su Italia 1, cucito su misura per lui. Intanto, sta già lavorando alla prossima edizione di Tu Si Que Vales con i suoi compagni di viaggio: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.