Da giovane era bellissima: Barbara Palombelli faceva strage di cuori! | FOTO CLAMOROSE

Tutti conosciamo Barbara Palombelli, ma l’avete mai vista a 20 anni? Quando era giovane era davvero bellissima, più di ora, e faceva strage di cuori. Giornalista e conduttrice, gli italiani la amano per la sua professionalità. Oggi conduce Forum ed è tra i personaggi della televisione più seguiti.

Laureata in Lettere, Barbara Palombelli ha iniziato la sua carriera da giovanissima proprio in Rai, a Rai Radio 2, occupandosi di una rubrica del programma. Il successo arriva quando entra nel settimanale L’Europeo, dove diventa giornalista parlamentare; qualche anno dopo inizia a collaborare con Il Giornale, diventando poi vicecaporedattore di Panorama.

Ha continuato comunque a collaborare con la Rai, realizzando tante interviste per Domenica In. Nel 2003-2004 ha affiancato Giuliano Ferrara in Otto e mezzo, poi è tornata come opinionista a Domenica In e dal 2010 è opinionista di Quarto Grado. Nel 2013 è diventata conduttrice di Forum sostituendo Rita Dalla Chiesa. Nel 2021 ha co-condotto la quarta serata del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus.

Barbara Palombelli: ecco com’era da giovane

La carriera di Barbara Palombelli racconta di tanti successi in televisione e in ambito giornalistico. Oggi si occupa di uno dei programmi storici di Rete 4, Forum, e il pubblico ha accettato di buon grado la sua conduzione al posto di Rita Dalla Chiesa.

La giornalista è sposata dal 1982 col politico Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma; i due hanno un figlio biologico, Giorgio, e tre figli adottivi: Serena, Francisco e Monica. Nel 1991 la giornalista ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La conduttrice è conosciuta anche per alcune controversie sul suo conto, in particolare per alcune esternazioni che ha fatto nel corso degli anni, in particolare negli ultimi 3. Durante la pandemia infatti la giornalista aveva esternato dei pensieri che avevano fatto infuriare l’opinione pubblica, creando alcuni scandali e discussioni.

In ogni caso, la giornalista ha molti fan che la supportano e la seguono nei suoi progetti lavorativi. Ma quanti di questi sanno com’era da giovane? In pochi infatti la seguono dai suoi esordi, quando era ancora una ragazza. A quei tempi era davvero bellissima.

Pensate che nel 1994, quando aveva solo 15 anni, aveva cominciato a lavorare come segretaria in una scuola di danza per essere indipendente economicamente e non pesare sui suoi genitori. La bellezza di quei tempi la giornalista l’ha mantenuta fino a oggi, ma quando era giovane era ancora più affascinante.

Ancora oggi infatti, a 69 anni, la conduttrice è ancora una donna molto bella ed elegante: ha mantenuto quei tratti dolci che aveva da giovane ed è maturata, sempre con la raffinatezza che la contraddistingue.