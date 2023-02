Kledi Kadiu dopo anni confessa il retroscena con la De Filippi: “Ecco perché sono andato via”

Il famoso ballerino albanese si sbottona riguardo alle motivazioni che lo hanno portato ad allontanarsi da Maria De Filippi.

Kledi Kadiu è uno dei più conosciuti e ricordati ballerini del programma Amici di Maria De Filippi. Durante i primi anni della trasmissione, Kledi ha dato un enorme supporto per far decollare il talent, tanto da diventarne la personificazione di quell’epoca.

Proprio per la sua simbiosi con il programma, la scelta del ballerino di andare via, senza dare nessuna spiegazione, aveva stupito ed esterrefatto i fan del talent show e del ballerino stesso.

L’addio ad Amici e i rumors

La mancanza di spiegazioni da parte di Kledi aveva fatto nascere diversi rumors riguardo la questione. Una dinamica non rara nel mondo dello spettacolo.

Tuttavia, erano solo voci infondate e mai confermate da parte dei diretti interessati. Dopo aver lasciato Amici, Kledi non si è fatto più vedere nel mondo dello spettacolo sul piccolo schermo, perché non gli è mai piaciuto apparire davanti alle telecamere.

L’intervista data a Fabio Fazio

Un anno e mezzo fa circa, però, il ballerino ha fatto un’eccezione: è andato come ospite a Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio e in onda su Rai3, dove gli ha concesso un’intervista.

L’incontro è stato incentrato soprattutto sul passato del ballerino ad Amici e sul suo rapporto con la De Filippi. Kledi è stato molto disponibile a rispondere ed ha fornito anche delle informazioni in più, raccontando dei suoi esordi a Buona Domenica: “Nel 1999 facevo le prove generali per la trasmissione ‘Buona Domenica’, condotta da Maurizio Costanzo.

Lì Maria De Filippi mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia e mi ha proposto di improvvisare un momento di danza nella sua trasmissione, ‘C’è Posta per Te‘”.

Un flirt mai nato e l’amicizia tra i due

Dal quel primo incontro in poi, gli impegni lavorativi tra i due sono diventati sempre più frequenti ed intensi, tanto da far credere che Kledi e Maria avessero una relazione. Questa falsa notizia è sempre stata smentita dai diretti interessanti; senza contare che non ci sono mai state prove concrete per dimostrare questo gossip.

Il ballerino e la conduttrice sono stati (e lo sono ancora) l’esempio lampante di un’amicizia lavorativa: “Anche lei è molto determinata, forte, precisa. Con lei si rimane amici, siamo in contatto tuttora, nonostante io non sia parte integrante di ‘Amici’”.

Perché Kledi ha lasciato Amici

Dal momento che Kledi ha speso commenti positivi nei riguardi della De Filippi, Fazio chiede la domanda fatidica, ovvero perché il ballerino ha lasciato il talent di Amici. Kledi Kadiu, dopo anni da quell’avvenimento, ha finalmente detto la verità, con molta calma e sincerità: “Molto semplicemente, ho cambiato città e sarebbe stato difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenire in ogni puntata. Ecco perché sono andato via”.