Sono davvero insopportabili: i segni zodiacali più fastidiosi | Statene alla larga!

Ci sono persone che davvero non sopportiamo: sarà per la loro personalità o per un punto di vista troppo diverso dal nostro, ma davvero non riusciamo a rimanere in loro presenza! È normale, siamo tutti diversi, ma avete mai pensato che questa antipatia potrebbe dipendere dai loro segni zodiacali? Ce ne sono alcuni davvero insopportabili!

I segni zodiacali raccontano tante cose di noi: parlano di quello che ci piace, delle nostre inclinazioni, di come reagiamo alle situazioni e dei nostri difetti più grossi. Il segno ci viene assegnato alla nascita e rimarrà con noi per tutta la vita.

Di certo poi la vita e le esperienze influiscono molto sulla personalità e sulle nostre idee, ma in qualche modo l’oroscopo ci incanala su una determinata direzione: di fronte a certe situazioni saremo più portati a dire e fare una certa cosa rispetto ad altri segni. L’oroscopo parla anche di affinità e antipatie tra segni che spesso in effetti sono realtà: almeno una volta nella vita abbiamo incontrato qualcuno che proprio non sopportavamo, scoprendo poi che apparteneva proprio a quel segno poco affine.

I segni zodiacali più antipatici

In generale per ogni segno c’è sempre un “opposto”, quel segno che è proprio l’ultimo con cui andremmo d’accordo. Questo chiaramente non deve impedirvi di conoscere persone di quel segno, ma può mettervi in guardia di fronte ad alcune delusioni che potrebbero capitarvi.

Ci sono però dei segni zodiacali considerati antipatici da tutti: sono insopportabili proprio per natura! Nonostante le persone siano molto diverse tra loro e ognuno sviluppi una propria sensibilità, essere di uno di questi segni non facilita molto le relazioni.

Tra questi c’è la Bilancia, considerato forse il più fastidioso di tutti i segni: sono molto pessimisti, tendono a vedere sempre il marcio nelle cose, distruggendo così gli equilibri con gli affetti e sul lavoro.

Ci sono poi i nati sotto il segno del Leone che, sebbene siano molto attivi e sensibili, spesso risultano anche saccenti e irritanti: pensano di sapere tutto loro. Discutere con questo segno è davvero frustrante.

Anche i Gemelli non fanno eccezione: lunatici, indecisi, disordinati, si considerano sempre le vittime di qualsiasi cosa e non fanno mai niente per cambiare la loro situazione. Allo stesso tempo però amano stare al centro dell’attenzione, e ci provano proprio con questo atteggiamento vittimistico.

L’Ariete è un segno tra i più fastidiosi: chi è nato sotto di esso non è una persona sensibile, vuole sempre attirare l’attenzione e fanno di tutto per essere sempre i protagonisti di ogni cosa che accade.

Infine, anche i nati sotto il segno del Cancro peccano in alcuni difetti: sono egocentrici, permalosi e spesso sfruttano i sentimenti degli altri per ottenere dei vantaggi per sé.

Se siete di uno di questi segni e non vi riconoscete in queste caratteristiche, provate a fare un po’ di autocritica: a volte le caratteristiche peculiari dei segni sono difficili da individuare per chi le vive in prima persona.