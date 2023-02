Avete visto la fidanzata di Tananai? Bellissima, ecco di chi si tratta – FOTO

Tananai è innamorato: ecco chi è la sua bellissima fidanzata, la conoscevate? È una ragazza davvero meravigliosa.

Se siete tra le ragazze innamorate di Tananai, per voi c’è una brutta notizia: il cantante ha trovato l’amore e sembra davvero innamoratissimo. I fan più sfegatati probabilmente lo sapranno già, ma c’è ancora qualcuno che si interrogava sulla vita sentimentale dell’artista che ha rubato tanti cuori per tutta l’Italia.

Il cantante ha iniziato la sua carriera nel 2014, quando aveva 19 anni, dedicandosi al mondo della musica elettronica. Col tempo ha deciso di dedicarsi al mondo del pop e ha cambiato pseudonimo da Not for Us a quello con cui oggi lo conosciamo, nel 2018. Già ai tempi aveva un seguito piuttosto importante, ma il vero successo è arrivato con la partecipazione a Sanremo 2022.

Pur arrivando ultimo, il brano Sesso occasionale è rimasto in cima alle classifiche per molto tempo e il pubblico ha apprezzato molto il singolo. Nella stessa estate incide La dolce vita insieme a Fedez e Mara Sattei, pezzo col quale raggiunge definitivamente la fama nazionale. Lo abbiamo rivisto anche all’ultimo Festival di Sanremo col brano Tango, che gli ha fatto guadagnare il quinto posto.

La fidanzata di Tananai

Con la sua Tango il cantante ha conquistato tanti italiani, anche chi di solito non lo segue. La canzone è un pezzo molto toccante sulla storia d’amore tra due ragazzi ucraini, divisi dalla guerra ma che sono rimasti uniti nonostante tutto. Un inno alla pace e all’amore che è stato molto apprezzato.

Ma cosa sappiamo invece dell’amore nella vita di Tananai? Purtroppo per molte, il cantante è fidanzatissimo con Sara Marino. I due sono molto legati e si supportano a vicenda, anche se non amano molto apparire e far parlare di loro. L’amore tra i due va a gonfie vele, come hanno dimostrato alcune ultime foto insieme.

Chi è e cosa fa nella vita

La storia d’amore del cantante, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, non è nuova: i due stanno insieme da diversi anni. L’anno scorso la ragazza aveva accompagnato il cantante a Sanremo e aveva fatto il tifo per lui, per supportarlo nella prima esperienza alla kermesse canora più importante d’Italia. I due sembrano davvero molto legati.

Entrambi sono piuttosto riservati sulla loro relazione, anche se a volte pubblicano alcune foto insieme. Ma chi è Sara Marino? Di lei sappiamo che è una studentessa in architettura e di recente ha ottenuto la laurea triennale presso il Politecnico di Milano. La sua carriera è molto lontana da quella del fidanzato, ma forse è proprio per questo che i due vanno così tanto d’accordo.