Addio Raimondo Todaro, non c’è stato nulla da fare | Potrebbe essere la fine

Brutte notizie per i fan di Raimondo Todaro, che potrebbero dire addio per sempre al ballerino e maestro di danza.

C’è aria di crisi ad Amici di Maria De Filippi: Raimondo Todaro starebbe attraversando un periodo terribile che potrebbe portarlo a dire addio alla trasmissione. Una decisione molto sofferta che sta spaventando tutti i suoi fan, perché potrebbero non vederlo più insegnare agli allievi.

I motivi dietro questa possibilità sono piuttosto tristi, anche se Todaro sta mantenendo il massimo riserbo. Ora la scuola di cantanti e ballerini potrebbe subire uno scossone non da poco con questo addio: con Todaro se ne andrebbe una colonna portante del programma e un professionista di tutto rispetto, che sarebbe difficile da sostituire.

La sua passione per la danza è iniziata quando era molto piccolo, a soli 5 anni, quando ha iniziato a ballare col fratello. A soli 9 anni ha vinto il suo primo campionato italiano, e nel corso degli anni ha partecipato a 5 campionati mondiali, arrivando fino al terzo e secondo posto. Dal 2005 ha iniziato a collaborare con Ballando con le stelle, fino al 2021.

Addio Raimondo Todaro?

Una carriera ricca di successi e di affetto da parte dei telespettatori, che lo hanno conosciuto appunto con Ballando con le stelle, di cui è stato uno degli insegnanti storici e ha portato alla vittoria molti VIP. Sempre gentile e professionale, Raimondo Todaro è sempre stato amato da tutti e il suo talento lo ha portato sulle vette dello spettacolo.

Oggi Todaro lavora come insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi, dopo aver lasciato il programma di Milly Carlucci, e i suoi fan lo hanno seguito in questa nuova avventura. Sembra però che il suo ruolo nella scuola stia per giungere al termine, tutto per colpa di una brutta crisi con sua moglie Francesca Tocca.

I problemi con la moglie

Da giorni ormai circolano voci su una crisi tremenda tra i due, tutta ancora da confermare. Sembrerebbe che Todaro sia molto stressato, freddo e schivo coi suoi allievi, e che questo sia dovuto proprio a una nuova crisi con la moglie, anche lei ballerina. Secondo rumour sempre più insistenti, il ballerino sarebbe in una situazione di forte stress, tanto da trovarsi costretto a prendersi una pausa dal talent, o lasciarlo del tutto.

Non è la prima volta che i due vivono una crisi: era accaduto anche qualche anno fa, e si era conclusa con un addio tra i due. La coppia si era poi riavvicinata quando aveva avuto modo di lavorare insieme su Canale 5, ritrovando l’intesa perduta. Ora però sembra che ci sia una nuova crisi in agguato.