Panico a Uomini e Donne: chiamata al 118 urgente | Dilaga il terrore tra i tronisti

Il dating show più noto della televisione ha visto un suo ex tronista andare in panico per un episodio spiacevole.

Fabio Colloricchio, ex tronista del dating show più famoso di tutti in onda su Canale5, ovvero Uomini e Donne, nel 2016 ha conosciuto Nicole Mazzocato e hanno avuto una relazione fino al 2019. In seguito alla loro rottura, Colloricchio ha partecipato a Supervivientes, ovvero la versione spagnola della trasmissione più tosta di tutte: L’Isola dei Famosi.

Durante questo programma Fabio ha incontrato una naufraga, Violeta Mangriñan, e anche lei è un’ex concorrente di Uomini e Donne ma nella sua versione spagnola, ovvero Mujeres y Hombres y Viceversa. Colloricchio e la Mangriñan, dopo essere sopravvissuti al programma isolano, hanno iniziato a frequentarsi e la loro storia d’amore dura ancora oggi.

Lo scorso 31 luglio Fabio e Violeta hanno anche deciso di allargare la famiglia e così è nata la loro primogenita che hanno scelto di chiamare Gala Colloricchio Mangriñan. Purtroppo, però, qualche giorno fa, l’ex tronista di UeD ha mandato nel panico tutti i suoi fan per una notizia molto spiacevole e preoccupante.

La paura tremenda di Fabio e Violeta

Qualche settimana fa la loro figlioletta ha avuto una febbre molto alta, ma i neo genitori pensavano che fosse una normale influenza di stagione. Purtroppo per loro, però, non era così perché la bambina è peggiorata giorno dopo giorno fino a quando Fabio e Violeta non hanno preso la drastica decisione di chiamare il 118.

Gala, infatti, è arrivata a stare talmente male che gli ex naufraghi di Supervivientes si sono visti costretti a ricoverare d’urgenza la loro piccolina presso l’ospedale più vicino a loro. L’improvviso malore della bimba ha mandato in panico i genitori, che hanno condiviso a pessima esperienza con i loro follower.

Tutto è bene quel che finisce bene

Infatti, Violeta ha anche pubblicato alcune storie sul suo profilo social di Instagram dove ha aggiornato i suoi fan, più di due milioni di follower, delle condizioni di salute della piccola Gala. Dopo averla ricoverata d’urgenza in ospedale, i pediatri le hanno diagnosticato un’infezione alle vie urinarie.

Una notizia che ha spiazzato e spaventato moltissimo sia Fabio che Violeta che hanno fatto di tutto per far guarire la loro amata primogenita. Per fortuna tutto è finito per il meglio: infatti, Gala è ritornata a casa e qualche giorno fa Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan hanno postato una sua foto che mostra la bimba sorridente e in salute.