Diventa virale l’immagine del campione da bambino, ecco chi è! | FOTO CLAMOROSA

I social spesso sono davvero rivelatori. Ecco che compare sul web l’immagine di un campione. La sua bellezza è strabiliante.

C’è un’immagine particolare diventata virale di un ragazzo bellissimo e con il sorriso. Il protagonista della foto è una persona davvero nota nonostante la sua giovane età. Il ragazzo ha postato sul suo account social ufficiale una tenera foto del suo passato scatenando l’apprezzamento dei tanti ammiratori che lo seguono ogni giorno di più su Instagram.

Stiamo parlando di un personaggio incredibile, che appartiene al mondo dello sport affermandosi come un vero e proprio campione. Le sue apparizioni televisive nonostante non sia il suo ambito continuano a diventare molti numerose ma il nome sta risuonando anche sulle pagine dei giornali di gossip per un aspetto della sua vita privata assolutamente clamoroso.

L’immagine del campione da ragazzino è meravigliosa e già si potevano notare i lineamenti quasi perfetti, un sorriso smagliante ed il fascino che lo ha reso poi un sex symbol. Avete capito di chi stiamo parlando? La notizia della sua identità vi stupirà!

La foto social del campione

Nell’immagine che circola sul web si vede una ragazzino gioioso e pieno di vita che ha già in sé un innegabile charme nonostante la giovane età. Non avete riconosciuto il suo sorriso inconfondibile? Si tratta di Matteo Berrettini, tennista classe ’94 entrato nell’olimpo di questo sport dopo aver raggiunto la finale di Wimbledon nel 2021 ed essersi scontrato con Đoković contro il quale non ha potuto fare molto.

Matteo Berrettini non è un tipo che condivide molto sui social: anzi è abbastanza riservato sulla sua vita privata cercando di mostrare su Instagram soprattutto i suoi vari impegni sportivi. Eppure, proprio lui ha deciso di condividere una sua foto personale sui social con grande gioia dei suoi fan che lo seguono da tempo. Grazie alla sua classe ed indiscussa bellezza Matteo Berrettini è anche diventato oggetto di discussione per il gossip italiano che tratta rigorosamente le sue diverse storie d’amore.

Il gossip di Matteo Berrettini

Di queste ultime settimane è la notizia della sua relazione con Melissa Satta, storica velina di Striscia la Notizia e showgirl sposata per diversi anni con Boateng dal quale ha avuto suo figlio. La differenza d’età con il tennista è evidente ma sembra che tra i due le cose procedano a gonfie vele come testimoniato dalle foto pubblicate da Chi e da Alfonso Signorini in occasione del compleanno della Satta, dove sono stati immortalati felici ed in compagnia dell’altro.

Da parte loro, però, non è arrivata nessuna conferma ufficiale: anzi la coppia sta cercando di mantenere il più stretto riserbo sul loro amore per evitare interferenze esterne che possano mettere a repentaglio una relazione così fresca, inedita ma davvero bellissima.