Ilary Blasi lo ha copiato senza ritegno “colpi bassi” | Indiscrezioni sempre più assurde

Ilary Blasi ha deciso di trascorrere il Capodanno a Bangkok. Lei che non si è mai fermata nell’estate del 2022.

Un luogo ancora più esotico per salutare l’anno del divorzio da Francesco Totti. Ma sembra che tra i due non siano ancora finiti i “colpi bassi” tra i due e la ex letterina avrebbe copiato l’ex marito. Ecco cosa è successo.

Come sappiamo e possiamo vedere dalle numerose foto che circolano sul web i vip sono soliti andare per altre mete durante le vacanze di Natale, basti pensare ai Ferragnez che si riuniscono tutti insieme per andare in montagna. Adesso anche per il Capodanno sono molte le celebrità che vogliono passare questi giorni fuori porta. Anche per Ilary Blasi vale lo stesso discorso e dopo aver passato Natale con la famiglia la conduttrice televisiva ha deciso di passare un capodanno romantico con il suo nuovo amore, Bastian.

Ebbene Ilary ha imitato l’ex marito con la nuova compagna Noemi Bocchi e ha pensato di andare all’estero per passare il Capodanno a Bangkok in un hotel a 5 stelle.

Si è trattato di un regalo di fine anno che si è concessa per lasciarsi alle spalle gli ultimi difficili mesi dovuti alla separazione. A quanto pare la sua è un’abitudine, quella di trascorrere i suoi giorni off all’estero e ne avrebbe tutte le ragioni se pensiamo che i pettegolezzi sulla fine del suo amore con Totti sono iniziati la scorsa primavera, molto in anticipo rispetto alla dichiarazione ufficiale.

Capodanno a Bangkok per Ilary

Ilary Blasi è volata a Bangkok per il Capodanno 2023, ma perché la notizia di questo ennesimo viaggio fa tanto scalpore? Perché in effetti si tratta del primo viaggio ufficiale con il suo nuovo compagno dopo che Ilary è stata fotografata a St. Moritz sulla neve con il suo Bastian. Nelle foto sulla neve condivise da Ilary, infatti, lui non compare mai anche se i due sono stati paparazzati insieme, per questo motivo.

Ilary Blasi ha già condiviso il suo arrivo a Bangkok sul suo canale Instagram con diverse storie che documentavano la cosa e ha anche mostrato il suo alloggio. Ilary Blasi sceglie sempre il lusso per le sue vacanze lo avevamo visto già con il resort in Tanzania quest’estate, ora sta trascorrendo gli ultimi giorni dell’anno in un hotel di lusso a 5 stelle, con un costo a notte di ben 800,00 euro. Ma anche il suo ex marito, Francesco Totti ha badato a spese per il regalo alla sua Noemi.

E Francesco Totti invece?

Il Corriere ha riportato la notizia che Francesco Totti ha organizzato un Capodanno altrettanto scintillante per la sua Noemi. Il motivo è da riscontrarsi anche per il fatto che in questi giorni la coppia festeggia il suo primo anniversario, un dettaglio interessante se pensiamo che, almeno ufficialmente, Totti e Ilary non si erano ancora lasciati in quel periodo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno anche loro ufficializzato il rapporto festeggiando “il primo” Natale insieme nella nuova casa di Roma Nord. Ilary come abbiamo detto ha passato il Natale in famiglia con le sorelle e con il cugino di Francesco Totti. Per quanto riguarda i figli, questi hanno potuto scegliere autonomamente da chi andare, dopotutto la loro felicità resta una priorità.