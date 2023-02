Sanremo 2023: Blanco e il tracollo dietro le quinte | Finalmente la verità viene a galla

A qualche giorno dalla fine del Festival condotto da Amadeus, spunta la verità: ecco perché Blanco ha compiuto quel gesto così azzardato.

Blanco è uno dei cantanti della generazione Z più amati di sempre: il suo successo esisteva anche prima di Sanremo 2022, dove si è presentato con Mahmood e hanno trionfato con la canzone Brividi. Di certo, dopo la vittoria al Festival della musica italiana, la sua carriera ha spiccato il volo: ormai Blanco riempie stadi e vince dischi di platino.

Come ogni anno, a Sanremo si presentano i vincitori dell’edizione precedente per regalare al pubblico un’esibizione. L’anno scorso era stato il turno dei Maneskin, che avevano vinto l’edizione ‘21. Quest’anno è stato il turno di Blanco, che aveva trionfato l’anno scorso in compagnia di Mahmood.

Con l’occasione il rapper bresciano ha presentato il suo nuovo singolo, L’isola delle rose. Proprio durante la sua esibizione sul palco si è scatenato il panico: a causa di un problema tecnico Blanco ha perso la pazienza e ha mandato in subbuglio l’intera scenografia. Ma è davvero questo il motivo del violento gesto? Dopo pochi giorni dalla fine del Festival è spuntata la verità.

Il retroscena da ‘brividi’

Blanco ha iniziato a prendere a calci la scenografia composta da moltissime rose che lo accompagnava sul palco. Il motivo, ha spiegato, è da ricondurre a un problema tecnico: il cantante non sentiva la sua voce in cuffia e, quando ha capito che dietro le quinte non riuscivano a risolvere il suo problema, si è spazientito perdendo la testa.

Il pubblico non ha preso bene il gesto e molti spettatori in sala si sono messi a fischiare. Anche Amadeus e Gianni Morandi, nel panico, erano sotto shock per il gesto appena compiuto. In pochi minuti, poi, si è preferito deviare sull’altro cantante in gara. Dopo la sua esibizione, Blanco è finito così nella morsa delle critiche dell’opinione pubblica: persino il Codacons l’ha citato per risarcire i danni scellerati sul palco dell’Ariston.

Il gesto era programmato

Secondo altri, invece, il gesto era programmato, visto che anche nel video ufficiale della canzone il cantante si rotola e districa in un prato di rose. Un’altra ricostruzione che sta prendendo piede è quella fatta da Repubblica: secondo il quotidiano, Blanco si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire perché la sua performance si stava eseguendo in modalità half playback. In altre parole, lui stava cantando, ma i musicisti non stavano suonando.

Inoltre, la Repubblica ha raccontato anche un episodio avvenuto nei camerini: sembra che il cantante dopo l’esibizione abbia subito un tracollo, forse realizzano di aver esagerato. Secondo voci di corridoio dietro le quinte Blanco si sarebbe scusato con la produzione e tutto lo staff di Sanremo.