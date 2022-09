Rapporto in crisi? | Mahmood e Blanco, dopo Sanremo è cambiato qualcosa

Mahmood e Blanco, vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, hanno fatto preoccupare per via del loro rapporto, che negli ultimi tempi sarebbe cambiato

Mahmood e Blanco, la coppia che scoppia? Dopo alcuni gesti i fan si sono preoccupati perché il rapporto tra i due sembra essere giunto alla fine. Negli ultimi giorni sta girando la notizia che tra i due non tira più una buona aria. Ma cosa è successo?

I giovanissimi vincitori della 72° edizione del Festival di Sanremo sono subito entrati nel cuore di tutti col loro pezzo Brividi, che ha conquistato pubblico e giuria. Mai si sarebbero immaginati di arrivare in finale, tantomeno di vincere la kermesse.

I due sono stati supportati dalle famiglie, che hanno versato fiumi di lacrime per celebrare i due talentuosi ragazzi. “Mia mamma era in sala l’altra sera, ma ieri non aveva il biglietto. Quando sono tornato in hotel ci siamo abbracciati e piangeva. E questa mattina a colazione, cappuccio, brioches e ancora lacrime” aveva raccontato Mahmood.

I due si sono conosciuti nello studio di registrazione di Michelangelo, produttore di alcuni brani di Riccardo Fabbriconi (il vero nome di Blanco). I due artisti si sono trovati subito sulla stessa lunghezza d’onda, hanno cominciato a collaborare e hanno deciso di scrivere un pezzo sull’amore.

La stessa visione li ha portati a scrivere Brividi, che è arrivato subito al cuore di tutti. “Lui era al pianoforte e da un accordo sbagliato è nato il ritornello e ognuno di noi ha scritto le parole della sua parte. Poi mesi dopo ci siamo ritrovati con le strofe, scritte in autonomia. È stato naturale, spontaneo” hanno raccontato, ancora emozionati.

Mahmood e Blanco sono in “crisi”?

Con la loro partecipazione e vittoria al Festival di Sanremo, i due hanno ottenuto un enorme successo, soprattutto tra i giovani, che ora aspettano con ansia una nuova collaborazione. Già dalle loro movenze sul palco si capiva subito che c’era molta alchimia nella coppia di artisti.

Eppure ultimamente si dice che tra i due qualcosa si sia incrinato e non ci sia più la stessa scintilla. Le avvisaglie sono state colte durante un’esibizione sul palco di Radio Zeta: i due non si sono scambiati sguardi, non si sono cercati sul palco. Questo gesto ha allarmato molto i fan, che hanno subito intravisto una possibile crisi.

Inoltre quando sono arrivati a Radio Zeta, hanno atteso l’esibizione in posti diversi: Mahmood col telefono in mano, mentre Blanco altrove a guardare una partita di biliardino, senza scambiarsi nemmeno una parola.

Ma la “coppia” ha subito smentito le voci: entrambi hanno pubblicato una chat su Instagram dove scherzavano riguardo questo gossip, rassicurando i fan sul fatto che non ci sia alcuna crisi all’orizzonte.