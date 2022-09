GF Vip: bufera tra Sonia Bruganelli e Elenoire Ferruzzi. Toni violenti e pericolosi

Grande Fratello Vip ha aperto le sue porte ai nuovi concorrenti e ai primi scontri.

Alfonso Signorini ha tentato di sedare il conflitto sorto tra le due infuocate protagoniste, ma la tensione è ancora alta. Ecco il racconto dell’accaduto.

Lunedì 19 settembre 2022 è ufficialmente iniziato il Grande Fratello Vip, tra grandi attese, voci, pettegolezzi e i primi battibecchi. Sono spiccate due personalità e due interventi non indifferenti: l’opinionista Sonia Bruganelli e la nuova vip del GF Elenoire Ferruzzi, showgirl, icona Lgbt e nota influencer su Tik Tok. Tra le due sono volate offese e critiche molto pesanti, tali da far intervenire il conduttore Alfonso Signorini, che ha placato gli animi e ha proposto un confronto vis a vis tra le rivali.

Cos’ha fatto scattare la baruffa furibonda?

Sonia Bruganelli e Elenoire Ferruzzi: lo scontro è appena iniziato

Tra Sonia Bruganelli e Elenoire Ferruzzi non scorre buon sangue e l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip ha accentuato la loro rivalità e, soprattutto, le brutte parole. Prima di attraversare le porte della Casa più famosa d’Italia, Elenoire Ferruzzi pare abbia pesantemente insultato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del reality show, definendola “ce**a” sui social. Ma le offese non sono finite qua.

L’influencer ha rincarato la dose, sottolineando e criticando un aspetto fisico, presente sul viso della Bruganelli. Per Elenoire Ferruzzi, la commentatrice al fianco di Orietta Berti nello studio di Signorini è “inutile come il suo porro”.

Definizioni e critiche pesanti che non sono passate inosservate e inascoltate. Il presentatore Mediaset ha subito dichiarato “io non vedo l’ora di vedere un faccia a faccia tra di voi”, che sottolinea l’interesse scatenato da questa sorta di sfida a colpi di risposte e aspri commenti.

Dal canto suo Sonia Bruganelli ha mantenuto un atteggiamento composto, spostando il focus della discussione su un’altra questione.

“Elenoire la seguivo dai tempi dei pettini. Visto che stiamo alla prima puntata, vorrei dire a Elenoire che mi troverà qui tra un mese quando sarà stanca e potrebbe servirle la mia immunità. Sappi che potrei essere la tua peggior nemica”, questa è la replica di Sonia a Elenoire, proseguita con uno stile più pacato e distaccato:” Ci conosceremo e vedremo se ci piaceremo. Lei è qui dentro per una cosa importante“.

“Può essere d’esempio per tanti ragazzi che, come lei ai suoi tempi, vivono una situazione difficile. Se anche solo uno dei ragazzi che ci guardano riuscirà a trovare il coraggio, può essere che questo porro me lo levo”.

La diatriba è poi continuata ma sempre su toni abbastanza pacifici. Vedremo nelle prossime puntate come evolverà il rapporto tra le due e se ci sarà davvero un confronto diretto e aperto.