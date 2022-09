Tutti in lacrime per la bambina | Il principe William distrutto dopo un forte gesto

Dopo la morte della Regina Elisabetta il mondo e la famiglia reale sono completamente distrutti. Un dolce dono rende le cose ancora più delicate. Ecco cosa succede.

La Regina Elisabetta è scomparsa l’otto settembre lasciando un incredibile vuoto non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo. La donna ha regnato per ben settant’anni con decisione e compassione diventando un incredibile punto di riferimento per i sudditi inglesi i quali hanno onorato la Regina in questi lunghi e difficili giorni di tristezza.

Dalla sua dipartita il Regno Unito ha osservato ben dieci giorni di lutto fino a quando il 19 settembre ci sono stati i funerali ufficiali alla presenza di numerosi politici e altre cariche reali mondiali. Purtroppo, però, per la Royal Family dieci giorni di veglia non bastano ad onorare la Regina Elisabetta che ha rappresentato un assoluto pilastro familiare.

Re Carlo III nelle ultime settimane è apparso molto provato ma deciso a continuare l’operato di sua madre ora che è salito sul trono accompagnato dalla Regina Consorte, l’amata Camilla. Anche suo figlio William durante le funzione in onore di sua nonna è sembrato estremamente triste, forse perché è ancora vivo in lui il ricordo della morte della madre Diana.

Eppure, sia lui che Harry hanno trovato il tempo e la forza di parlare con i numerosissimi ammiratori accorsi per porgere un ultimo saluto alla Regina. Tutta la famiglia reale è stata gentile e disponibile con i loro sudditi raccogliendo i numerosi doni offerti da loro.

Il gesto che ha commosso tutti

Un gesto in particolare ha emozionato tutti compreso il principe William. Una bambina ha regalato al futuro Re d’Inghilterra l’orsetto Paddington in segno di amore e rispetto per la Regina. Per chi non lo conoscesse l’orsetto è un’icona direttamente collegata all’immagine della Regina.

L’orsetto Paddigton è diventato molto celebre grazie alla divertente scenetta creata da lui e dalla Regina in occasione del giubileo di Platino che festeggiava i settant’anni di regno di Elisabetta. Nel video la regina si mostra nel massimo della sua semplicità mentre il piccolo orsetto la ringrazia per il suo servizio durato così tanto tempo.

Quando la Regina Elisabetta è venuta a mancare il messaggio del profilo twitter dell’orsetto Paddigton ha commosso tutti grazie alla sua dichiarazione in cui affermava: “Grazie di tutto, signora”. Inutile dire gli occhi pieni di lacrime di William quando ha ricevuto il bel pupazzo, un ricordo indelebile dell’amore di Elisabetta per il suo popolo e per la sua famiglia.