Claudia Koll ha visto la morte, situazione raccapricciante | Adesso che fine ha fatto?

Claudia Koll, dai film di Tinto Brass alla fede, nel mezzo una situazione agghiacciante che l’ha messa faccia a faccia con la morte.

Claudia Koll è stata una delle attrici più desiderate e attive negli anni novanta, la sua carriera prese il decollo con Tinto Brass, maestro del cinema erotico che la volle nel suo Così fan tutte, film che la consacrò al successo sia come attrice che come icona sexy. Gli anni novanta sono stati per lei una vera e propria golden age perché in quel periodo affiancò Pippo Baudo e Anna Falchi al Festival di Sanremo del 1995 e divenne la protagonista della fiction Linda e il brigadiere con il grande Nino Manfredi.

Insomma le si prospettava un futuro ricco di successi, queste tre esperienze appena citate da sole erano sufficienti ad aprire la strada a nuove opportunità, ma poi qualcosa nella vita di Claudia Koll è cambiato per sempre e a vederla oggi l’attrice che all’epoca fece perdere la testa a tutti è un’altra persona. Ma cosa le è accaduto?

Non è la prima volta che una persona cambia completamente vita per dedicarsi alla fede, un po’ come la storia di San Paolo illuminato sulla via di Damasco che un colpo di coda del destino cambiò direzione per dedicarsi alla religione cristiana e seguire la propria fede, sbocciata all’improvviso. È proprio questo che è accaduto a Claudia Koll, la quale si è tolta i panni di attrice per indossare quelli di suora laica, ma il passaggio a una nuova vita non è stato semplice. Ecco come è andata.

Claudia Koll suora laica

Di certo questa scelta così radicale suscitò grande scalpore nel mondo dello spettacolo e nessuno se lo aspettava da un’attrice che stava intraprendendo una carriera importante come la sua. Infatti, anche se ad un occhio superficiale il cinema erotico può sembrare un cinema di serie B, nel caso di Tinto Brass stiamo parlando di un regista di alto livello, un vero artista che ha iniziato la sua carriera come assistente di Roberto Rossellini. Recitare in un suo film, dunque, non è cosa da poco, ma è anzi una grande opportunità per la carriera di un attore.

Evidentemente per Claudia Koll quelle esperienze erotiche sono state negative, soprattutto perché in seguito lei ha detto di provare disagio nel rivedersi in quelle immagini che la ritraevano nuda e in atteggiamenti erotici e ciò dipende dal fatto che oggi lei conduce una vita mistica, spirituale e devota alla religione cristiana. Tutte cose che mal si sposano con l’eros e lo spettacolo in generale. Ma cosa le è scattato dentro al punto da farle cambiare direzione? È stato “l’incontro con la morte”.

Claudia Koll ha superato il male prima di salvarsi

Ha destato grande scalpore la conversione di Claudia Koll, ma soprattutto il modo in cui questa conversione è avvenuta. L’ex attrice ha raccontato tutto al programma Ti sento e in quella occasione ha detto che nell’anno 2000, durante il giubileo si è avvicinata molto alla fede cattolica in seguito a un raccapricciante incontro con il diavolo. Il maligno l’avrebbe aggredita e cercato di stritolarla: “Mi disse che era la morte, che era venuto per uccidermi”.

Di certo detta così la storia è piuttosto sconvolgente, ma di fatto Claudia Koll non ha visto niente, ha parlato di uno spirito maligno, ma non per questo meno dominante e spaventoso. Per liberarsene ha raccontato di essersi rivolta alla preghiera, attraverso l’Ave Maria e il Padre Nostro, per “liberarsi dal male” come cita la formula e così “Dio l’ha liberata”.