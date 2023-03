Uomini e Donne: tutti si scagliano contro di lei, è imbarazzante | Disastro in studio

Cosa è accaduto nelle ultime puntate di Uomini e Donne? Il programma non annoia i fan e regala tanti scandali.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti del pomeriggio di Canale 5. Con le sue storie d’amore, i triangoli, gli scandali e le gelosie, da anni riesce a intrattenere gli spettatori senza mai perdere un colpo. Condotta da Maria De Filippi, la trasmissione continua a essere tra le più apprezzate dai telespettatori, che seguono con interesse le vicende di tronisti e corteggiatori.

Nelle ultime puntate sono successe molte cose, sia nel trono classico che in quello over. Per chi non conosce bene il programma, il primo è pensato per i più giovani, ragazzi e ragazze in età tra i 18 e i 39 anni, mentre il secondo per gli over 40 che vogliono cercare l’amore e dare una svolta alla propria vita.

Durante ogni stagione del programma i telespettatori si appassionano alle storie di tronisti e troniste e cercano di capire quale sia la persona più adatta a loro. Di corteggiatori e corteggiatrici ce ne sono tanti ed è difficile scegliere chi vorrebbero al loro fianco per la vita, anche se comunque tutti hanno occasione di uscire al di fuori del programma per conoscersi meglio.

Uomini e Donne: tutti contro Carola

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo visto l’intero studio attaccare Carola, la corteggiatrice di Federico Nicotera, 25enne romano. Il ragazzo è andato a riprendere la ragazza in albergo, ma i due hanno avuto una brutta discussione e Carola non voleva tornare da lui. Ha infatti rivelato di essere rimasta molto delusa dal comportamento di Federico.

Con sorpresa di tutti quanti, però, alla fine ha deciso di tornare in studio, ma le cose non sono andate meglio: i due hanno continuato a litigare per quasi tutta la puntata. A quel punto Carola è stata criticata da tutti gli opinionisti, in particolare da Gianni Sperti, che ha perso la fiducia in lei.

Tina in imbarazzo

Novità anche per Tina Cipollari sul trono over: al programma è arrivato un nuovo cavaliere, Ivan, che ha raccontato di essere uscito con Paola e Desdemona e poi ha lanciato la “bomba”: si è detto interessato a uscire proprio con Tina, la quale è rimasta senza parole e in profondo imbarazzo di fronte agli apprezzamenti dell’uomo.

L’opinionista è stata molto contenta da queste esternazioni, e Ivan ha ammesso di voler conoscere Tina e provare a uscire con lei. La donna ha detto di essere molto contenta di questa proposta, e anche molto emozionata. I due ormai stanno prendendo confidenza, ma Tina è molto decisa e sa cosa vuole. Riuscirà Ivan a conquistarla?