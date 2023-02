Tina Cipollari innamorata: “Ho occhi solo per lui” | Colpo di fulmine a Uomini e Donne

Tina Cipollari torna al centro dell’attenzione. L’opinionista di U&D ruba la scena al parterre femminile e confessa: “Ho occhi solo per lui”.

L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari torna a far parlare di sé, questa volta per via di un uomo, o meglio, un cavaliere del parterre femminile. Stiamo parlando di Claudio, un signore di mezza età che ha sceso le scale per trovare l’amore.

Inizialmente si è frequentato con Gemma, poi ha cercato di costruire un rapporto con altre donne ma una in particolare ha rubato la sua attenzione. Stiamo parlando proprio di lei, Tina Cipollari, che lusingata dai complimenti di Claudio si è sbilanciata su di lui. Durante la puntata l’attenzione si è spostata completamente sull’opinionista, che ha confessato: “Ho occhi solo per lui”.

Durante le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi che vede come protagonisti uomini e donne di tutte le età, disposti a mettersi in gioco per trovare l’amore, il focus si è spostato sulla fumantina opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari.

Tina Cipollari si è innamorata?

La dama ha confessato di essere interessata a conoscere meglio Claudio per valutare se può essere l’uomo per lei. “Sono single da un anno e mezzo e sto cercando una persona”, ha confessato Tina, smentendo le voci sul ritorno con l’ex Kikò Nalli, conosciuto proprio negli studi di Tiburtina.

In parte per infastidire la sua rivale Gemma Galgani, Tina si è proposta come papabile corteggiatrice di Claudio, confessando di essere stata incuriosita dalla sua persona. “Fisicamente? Mi attrae molto. Gli darei il mio numero di cellulare anche subito”, ha detto. Difronte a queste parole il web è impazzito e ha iniziato a fantasticare sui due: Tina potrebbe aver trovato ancora l’amore a Uomini e Donne?

Il flirt con il cavaliere del parterre maschile

Tra i commenti però, spiccano quelli di persone che non credono alla buonafede di Tina e pensano che sia tutto un teatrino per infastidire Gemma: “Ma come fa la gente a credere a cose simili??? mi state dicendo che Tina sul serio ha attrazione per qual uomo? ennesima conferma che ci sono dei copioni nel programma e che la maggior parte delle cose che succedono sono pianificate, la gente non è stupida suvvia”; “Ma ci cascate davvero? Ovviamente Tina non sta facendo sul serio! Finge per infastidire Gemma!”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sotto i video di Uomini e Donne: quello che è certo è che Tina non ha intenzione di tornare con l’ex marito e, se si trovasse difronte l’uomo giusto, potrebbe davvero rimettersi in gioco, magari proprio negli studi televisivi che l’hanno accolta per la prima volta e l’hanno fatta diventare un volto noto della televisione italiana.