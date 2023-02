Lutto per Charlotte Casiraghi, la principessa è distrutta | Doloroso addio

Charlotte Casiraghi affronta un doloroso lutto. Una persona vicina a lei è venuta a mancare un po’ di tempo fa ma la sofferenza continua

Nel Principato di Monaco c’è un’indiscussa protagonista della scena reale: bellissima, elegante e molto riservata. Stiamo parlando di Charlotte Casiragahi figlia di Carolina di Monaco e nipote del principe Alberto. Charlotte è nota per la sua indiscussa grazia ed è stata spesso al centro dei giornali scandalistici. Nonostante i vari tentativi di mantenere la privacy sulla sua vita personale, i giornalisti e paparazzi sono sempre andati sempre fuori di testa quando si parlava di Charlotte e delle sue storie d’amore.

In verità, la bella monegasca ha alle spalle diverse relazioni serie. In primis quella con il comico Gad Elmaleh con il quale ha avuto il suo primo figlio Raphael nel 2013. Archiviata dopo quattro anni la storia con l’umorista, Charlotte ne inizia una con il produttore Dimitri Rassan, figlio dell’attrice Carole Bouquet. I due si sono sposati nel 2019 dopo aver avuto un bambino l’anno precedente.

A Palazzo si vocifera che la donna sia in attesa del terzo figlio, secondo da suo marito. Diverse rinuncie ad alcuni impegni ufficiali paiono confermare questa tesi anche se nulla traspare dai diretti interessati. D’altronde la caratteristica di Charlotte è sempre stata quella di non metteresi troppo in mostra sebbene sia parecchio difficile visto il suo ruolo.

Il lutto di Charlotte Casiraghi

La sensibilità che contraddistigue Charlotte è possibile notarla anche nel rapporto con la natura e gli animali. La principessa, infatti, è molto impegnata dal punto di vista sociale e ha spesso preso parte a campagna attiviste in difesa dei diritti degli animali con lo scopo di sensibilizzare le persone. Tuttavia, di recente una data in particolare ha sicuramente riaffiorato dei ricordi dolorosi per Charlotte.

Infatti, una persona a lei vicina è venuta a mancare lasciandole un vuoto davvero incolmabile. Stiamo parlando di Karl Lagerfeld grandissimo stilista del quale la Casiraghi è stata musa indiscussa. Scomparso il 19 febbraio del 2019, il suo ricordo è ancora indelebile nel cuore di chi gli ha voluto bene e di chi ha apprezzato la sua arte. Tra questi vi è per certo Charlotte Casiraghi che ha rivolto dolci parole nei confronti del designer.

Le parole di Charlotte Casiraghi su Karl Lagerfeld

“Si tratta di una persona che significa davvero tantissimo per me, è come un membro della mia famiglia, mi ha davvero influenzato ed arricchito molto”. Con queste parole, Charlotte Casiraghi aveva descritto Karl con cui aveva instaurato un rapporto incredibilmente speciale.

Lagerfled è stato un personaggio eccezionale per tutto il mondo della moda rivoluzionandolo con il suo iconico stile. Patron di Chanel per diversi anni, Lagerfeld per Charlotte non è stato solo un punto di riferimento sullo stile ma una vera e propria figura familiare. A distanza di anni, quindi, il suo ricordo è ancora impresso nel cuore della principessa.