Uomini e Donne: Lavinia ha una casa da regina, infatti è nobile | Ecco il suo titolo

Lavinia di Uomini e Donne ha una casa bellissima e lussuosa: ecco dove abita la tronista, una vera reggia.

Lavinia, tronista a Uomini e Donne, ha catturato l’attenzione del pubblico fin da subito e ora tutti si chiedono chi sceglierà. Oltre a essere molto bella, la ragazza è anche molto intelligente, simpatica e con la risposta sempre pronta; non è un caso che i due Alessio, i suoi corteggiatori, abbiano perso la testa per lei.

Lavinia Mauro Frontera è nata a Roma nel 1996, da padre avvocato e madre imprenditrice. Ha anche una sorella, alla quale è molto legata. Oltre a partecipare al programma di incontri, la ragazza sta conseguendo la laurea presso la facoltà di Science Politiche alla Luis, anche se è appassionata di moda.

Non tutti sanno che è stata anche attrice, infatti ha recitato nel film Il ragazzo della Giudecca e anche a teatro, nell’opera Aria Condizionata. Com’è facile immaginare, Lavinia è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove condivide ogni giorno parti della sua vita coi follower. Il suo seguito è molto nutrito e i fan sono sempre curiosi di vedere nuove foto.

Lavinia a Uomini e Donne

La partecipazione di Lavinia a Uomini e Donne è sì apprezzata, ma ha anche scatenato diverse polemiche nel corso delle diverse puntate. Questioni non gravi, del tutto normali nel programma, soprattutto quando si tratta di fare una scelta sofferta.

Lavinia non è ancora decisa sui due Alessio che la corteggiano, e infatti i due uomini hanno praticamente ricominciato coi loro tentativi di conquista. La ragazza vuole continuare la conoscenza di entrambi, ma non riesce ancora a bilanciarsi verso l’uno o l’altro. In questi giorni il triangolo amoroso sta infiammando il pubblico da casa e il web, tra chi si schiera da una parte o dall’altra. Chi sceglierà alla fine?

Una casa da sogno

Gli osservatori più attenti avranno fatto attenzione alla casa in cui vive Lavinia. Come? Oltre a qualche raro scatto condiviso sui social, la ragazza ha mostrato la sua casa nel video di presentazione per Uomini e Donne. In quell’occasione abbiamo potuto notare che la ragazza vive in una casa bellissima e molto grande, immersa nel verde. Un vero paradiso.

Gli ambienti sono addobbati in maniera molto elegante e curata: tutta la famiglia ci tiene ad apparire al meglio. Sarà anche perché i quattro possiedono il titolo nobiliare di marchesi, come la ragazza ha avuto modo di condividere durante il programma. Non c’è dubbio che la casa di Lavinia somigli più a una reggia che a una normale villetta indipendente: il video di presentazione racconta di lusso che sprizza da ogni angolo.