Ma quanto è ricca!? Silvia Toffanin guadagna cifre da capogiro | Stipendio incredibile

Sapete quando guadagna Silvia Toffanin? Si parla di cifre incredibili, nessuno lo avrebbe mai pensato possibile.

È innegabile che Silvia Toffanin sia una delle conduttrici più amate e di successo di Mediaset. Ormai è al timone di Verissimo da anni e né gli italiani né l’emittente la scambierebbero per qualcun altro. Grazie alla sua capacità di mettere a loro agio gli ospiti e di condurre le interviste, ormai Toffanin si è stabilita nella trasmissione.

La sua carriera è cominciata quando era molto giovane, seguendo il sogno di diventare modella. E in effetti lo ha coronato: ha sfilato a Parigi in diverse occasioni, poi il suo agente l’ha convinta a partecipare al casting di Passaparola per diventare una letterina, ed è proprio lì che l’abbiamo vista per la prima volta.

Nello storico programma Mediaset ha conosciuto anche quella che oggi è tra le sue migliori amiche, ovvero Ilary Blasi: le due sono state letterine insieme e hanno coltivato un’amicizia che dura tutt’oggi. La sua carriera a Verissimo è iniziata nel 2004, quando ha cominciato a curare una rubrica di moda per il programma.

La carriera a Verissimo

Dopo due anni come curatrice della rubrica, nel 2006 Silvia Toffanin ha sostituito Paola Perego nella conduzione di Verissimo, e da quel momento non ha mai mancato un’edizione. Ormai tutti l’associano al programma perché grazie al suo talento e alla sua simpatia ha saputo conquistare il pubblico di Mediaset.

Di lei sappiamo anche che è legata a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, dal qualche ha avuto anche due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Nel corso degli anni Toffanin ha avuto modo di condurre altri programmi, come Striscia la Notizia, anche se per poche puntate, e la ventitreesima edizione del Concerto di Natale su Canale 5.

Silvia Toffanin: guadagni da capogiro

Visto il suo enorme successo molti si sono chiesti quanto guadagni la conduttrice. La sua carriera ci racconta di grandi traguardi che pian piano l’hanno portata sulle vette di Mediaset e le hanno permesso di guadagnare uno stipendio sostanzioso, da fare invidia a molti. L’emittente televisiva non ha reso noti dei numeri precisi, ma considerando alcune indiscrezioni raccolte negli anni e il successo indiscutibile che ha raggiunto, non è difficile credere che si tratti di cifre da capogiro.

Secondo alcune informazioni rese note nel 2018, la conduttrice guadagnava circa 1 milione e 370 mila euro a stagione. I dati non furono confermati dalla conduttrice, ma le indiscrezioni provenivano da fonti molto vicine a lei. Da quella volta sono passati quasi 5 anni, quindi il suo stipendio è sicuramente aumentato, soprattutto considerando il successo sempre crescente della trasmissione.