Gino Paoli e Ornella Vanoni: la verità dietro la fine dell’amore | Quel tradimento

Non tutti lo sanno ma Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno avuto una relazione molto tempo fa: ecco perché è finita.

Quest’anno a Sanremo hanno partecipato molti volti storici della canzone italiana, come Al Bano e Massimo Ranieri che hanno regalato al pubblico un bellissimo momento insieme a Gianni Morandi. Tre artisti unici che hanno saputo mettere da parte le loro differenze e cantare insieme come grandi amici, grazie al rispetto profondo che nutrono gli uni verso gli altri.

Tra gli ospiti di spicco ci sono stati anche Gino Paoli e Ornella Vanoni, due pietre miliari della musica italiana. Forse non tutti sanno che i due artisti hanno avuto una relazione molti anni fa, quando erano più giovani, una storia che al tempo aveva monopolizzato l’attenzione della cronaca rosa per diversi mesi.

La coppia però alla fine è “scoppiata” in modo piuttosto burrascoso, e i due non si sono più frequentati. Non è stato affatto semplice dirsi addio, anche perché avevano e hanno a che fare con lo stesso mondo del lavoro. Ecco com’è nato tutto e perché le cose sono finite.

Galeotta fu Ricordi

Li abbiamo visti entrambi sul palco dell’Ariston, ma in momenti diversi. Entrambi si sono esibiti con alcuni dei loro più grandi successi: Gino Paoli ha scelto di cantare, tra gli altri brani, anche Sapore di Sale, mentre Ornella Vanoni ha scelto di proporre un medley delle sue canzoni più amate.

Rivederli sul palco, anche se non insieme, ha riportato alla memoria quel periodo in cui i due si sono frequentati. I due artisti si sono conosciuti durante un incontro presso la casa discografica Ricordi ed è subito scoppiato il colpo di fulmine. È stato un amore travolgente, pieno di passione: Gino Paoli ha scritto diversi pezzi in onore della Vanoni.

Gino Paoli e Ornella Vanoni: i motivi dell’addio

Alla fine purtroppo le cose non sono andate come i due speravano. La coppia, infatti, si frequentava in maniera clandestina, e non è mai stato semplice portare avanti la relazione. A quel tempo Paoli era sposato con Anna Fabbri, ma continuava a vedersi di nascosto con Vanoni. Ben presto i due sono stati scoperti e i giornali di gossip non hanno fatto che parlare di loro.

A quel punto è stata proprio l’allora moglie di Paoli a risolvere la questione, chiedendo alla cantante di lasciare in pace il suo matrimonio e allontanarsi per sempre da suo marito. Anche se c’è voluto tempo, i due alla fine hanno concluso la loro relazione, con tanti rimpianti. Da quella volta non si sono più frequentati.