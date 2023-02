Elodie al limite: “Ho passato mesi di inferno” | Ecco cosa è successo

Elodie racconta il periodo difficile attraversato negli ultimi mesi: “É stato un inferno”, commenta. Ecco cosa è successo alla cantante.

L’abbiamo vista in ottima forma sul palco di Sanremo, dove per la 73esima edizione si è presentata vestita Versace con la canzone Due. Un brano sentimentale che ha tutto: amore, nostalgia, rancore, tristezza e rabbia. Nonostante non sia salita sul podio, il pezzo sta scalando le classifiche nazionali e ha riscontrato pareri positivi sia dal pubblico che dalla sala stampa.

Nonostante sia sempre sorridente e voglia mostrarsi come una donna forte, non è tutto oro quel che luccica. Sicuramente per Elodie questo è un periodo ricco di soddisfazioni, soprattutto in ambito lavorativo. Dopo Amici per la cantante è stata tutta una strada in discesa: la sua voce inconfondibile e il suo fascino le hanno permesso l’ascesa verso il successo.

In un’intervista molto intima a Domenica In, Elodie ha confessato alla conduttrice Mara Venier di aver passato “un periodo d’inferno”. La cantate si riferiva a quello di preparazione per il grande giorno, il Festival di Sanremo. Adesso quei giorni di stress e ansai sono solo un ricordo lontano, ma indubbiamente Elodie ha attraversato momenti difficili che traspaiono dalle sue parole.

Elodie, il racconto del periodo buio

Elodie racconta quanto la preparazione per Sanremo l’abbia distrutta emotivamente e fisicamente. Lei è una vera perfezionista e questo la porta a non accontentarsi mai, migliorarsi sempre. Ha ripercorso il processo di creazione e preparazione del brano in gara Due durante l’ultima puntata andata in onda di Domenica In, per lo speciale Sanremo con Mara Venier.

L’ex allieva di Amici ha risposto a tutte le curiosità dei giornalisti, senza nascondere di aver passato un momento duro, dal quale adesso vuole assolutamente riprendersi. “Non vedo l’ora di andare a casa mia a dormire. Ho passato quattro mesi d’inferno per Sanremo. Non uscivo, sono stata un soldatino. Il motivo? Per prepararmi al meglio, ci tengo a fare le cose bene”, ha raccontato la cantante.

La preparazione l’ha messa a dura prova

Effettivamente, l’interpretazione di Due non ha deluso le aspettative dei fan, che si aspettano sempre il meglio da una donna carismatica come lei. Tutti i sacrifici sono valsi la pena: anche se non è salita sul podio, la sua performance è stata un successo e ora si è conquistata di diritto la vetta delle classifiche musicali più acclamate.

A proposito della sua vita sentimentale, ha confessato che con Andrea Iannone le cose procedono a gonfie vele: “Questo è tra i momenti più belli della mia vita“, ha dichiarato. E ora, dopo il successo di Due, può godersi con tutta serenità questo bel momento sia sul fronte sentimentale che lavorativo.