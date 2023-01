“Non riesco a pensarci…”: shock a poche ore dall’inizio di Sanremo 2023 | Elodie è in lacrime

I due cantanti molto amati e seguiti da tantissimi fan si sono lasciati all’incirca l’anno scorso. Elodie ha finalmente rotto il silenzio, confessando perché hanno preso strade diverse. Scopriamo i dettagli.

Il 19 novembre 2021 il cantante rap Marracash ha pubblicato il suo album dal titolo Noi, loro, gli altri. Un album musicale che ha ottenuto un grande successo e, soprattutto, ha attirato l’attenzione di molti fan per la sua copertina. Infatti, si può vedere lui con tutta la sua famiglia, compresa Elodie.

Perché Elodie è in copertina

Sebbene Marracash ed Elodie si siano lasciati poco prima dell’uscita di quell’album, anche lei è presente in copertina. Il rapper ha spiegato che la scelta di includere la cantante romana ha un buon motivo: la loro relazione amorosa è iniziata sul set di Margarita ed entrambi volevano che finisse allo stesso modo, sempre su un set musicale.

Margarita è stato il tormentone dell’estate 2019 e proprio su quel set i due cantanti si erano conosciuti ed innamorati. La loro storia è stata una delle relazioni romaniche più seguite e commentate. Dopo il grande successo dei loro brani, Elodie e Marracash si sono detti addio.

La confessione della cantante romana

Finita la relazione con il rapper, Elodie è andata a vivere a Milano con suo sorella, a cui è molto legata. Secondo le parole della cantante di Roma, è stata proprio lei a lasciare Marracash per motivi importanti.

Elodie ha affermato che prova ancora sentimenti positivi verso il cantante, ma il problema è che non riusciva ad immaginarsi una vita futura insieme a lui: “Non riesco a pensare a me e lui genitori. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto.”

Il nocciolo della questione è che Elodie voleva focalizzarsi solamente su sé stessa e sul suo benessere fisico e mentale, piuttosto che lavorare ed impegnarsi per far crescere la coppia e migliorare il loro rapporto.

La dichiarazione di Marracash…

Anche il rapper Marracash ha rilasciato una dichiarazione dove confermava la fine della loro storia d’amore, dicendo: “Io ed Elodie ci siamo lasciati sul set del mio ultimo video. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose, è bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video.”

…e quella conclusiva di Elodie

La cantante romana ha speso comunque delle parole affettuose verso l’ex partner: “È un uomo che combatte con la visione degli uomini che la società contemporanea ci impone: quella del maschilismo tossico, della super efficienza, dell’insensibilità.”