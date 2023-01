Lutto a C’è Posta per te | Muore una protagonista: era incinta di 8 mesi

Lutto per C’è Posta per te: la protagonista muore dopo la puntata. Ecco cosa è successo, il fatto è sconvolgete e ha rattristito tutti.

Tutti conosciamo C’è Posta per te, il format di Maria De Filippi che ha lo scopo di riunire famiglie, coppie e persone.

Maria legge le storie dei protagonisti e li aiuta a ridisegnare i propri legami, talvolta logorati dal tempo. Spesso, i fatti presentati sono comuni a molte persone e proprio in questo sta il successo del programma: i telespettatori riescono a riconoscersi nei protagonisti delle storie e seguono con piacere i racconti presentati.

In altri casi, invece, Maria dà spazio a persone che vogliono semplicemente ringraziare un proprio caro per tutto ciò che fa e per quello che rappresenta nella vita. Insomma, rende realizzabili dei regali.

Purtroppo, nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia: una protagonista della scorsa edizione se ne è andata per sempre a causa di una brutta malattia. Ecco cosa è successo.

Forse ricorderete la storia di Valeria, una giovane ragazza invitata alla trasmissione dal proprio fidanzato che voleva ringraziarla e farle un regalo davvero speciale: un incontro con il suo idolo Alessandra Amoroso.

La giovane era incinta di otto mesi e malata di cancro. La sorpresa fatta dal fidanzato aveva commosso tutti e dato spazio a una storia d’amore davvero strappalacrime e d’esempio. Purtroppo ora, a distanza di tempo, arriva la brutta notizia: Valeria se ne è andata per sempre.

In occasione di C’è Posta per te, Valeria aveva raccontato la propria storia, fatta di amore e dolore. Non solo, aveva avuto la possibilità di conoscere Alessandra Amoroso, il suo idolo più grande.

La loro conoscenza è continuata anche dopo la puntata, le due sono diventate amiche: la cantante ha anche postato foto insieme a lei ed era andata a trovarla mentre era in ospedale.

Purtroppo la brutta notizia ha sconvolto i telespettatori: Valeria non ce l’ha fatta e se ne è andata a causa della malattia che negli anni era peggiorata.

Un brutto risvolto che ha rattristito in molti. A ricordarla sui social ci ha pensato Alessandra Amoroso e il suo compagno:

“Dolce notte angelo mio. Un grande abbraccio a te che mi hai insegnato tanto! Vogliamo ricordarti tutti insieme, lei che ci ha insegnato a non arrenderci mai“.

Parole strazianti che dimostrano quanto i due si amassero e quanto abbiano combattuto per il loro amore, nonostante tutte le difficoltà che si sono messe sulla loro strada.