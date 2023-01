C’è posta per te: che fine ha fatto Maurizio il postino? | Meritava una fine migliore

Vi ricordate Maurizio, il postino di C’è posta per te? È stato un volto simbolo della trasmissione per tantissimi anni e tutti lo conoscevano ormai per quel ruolo. Grazie al suo lavoro era riuscito a conquistare l’affetto degli italiani: a lui l’arduo compito di portare messaggi ai destinatari per tutta l’Italia.

Il suo nome è Maurizio Zamboni e per tantissimi anni è stato il postino di C’è posta per te. A lui le persone affidavano i propri rimpianti e sogni, sperando che il destinatario dei loro pensieri decidesse di tornare sui suoi passi e dare una seconda possibilità al destino.

Ce lo ricordiamo tutti in sella alla sua bicicletta, intento a girare l’Italia per recapitare le preziose lettere, provocando sorrisi o pianti commossi. L’uomo è rimasto nella trasmissione per tanto tempo ed era diventato il preferito dagli italiani, e a ragione. Il pubblico lo amava per via della sua allegria e del suo carattere sempre aperto e disponibile.

C’è posta per te: che fine ha fatto Maurizio?

Mentre C’è posta per te continua a fare audience ed essere uno dei programmi più seguiti di Mediaset, Maurizio è scomparso dalle scene ormai da qualche anno. In molti sentono la sua mancanza: il programma non è stato più lo stesso senza di lui. Nonostante la bravura di Maria De Filippi, c’è qualcosa che manca, quella presenza speciale e familiare che era Maurizio.

Pensare che era stata proprio la queen a volerlo nella trasmissione dopo che aveva partecipato per breve tempo a Uomini e Donne. Il ruolo da postino gli calzava fin troppo a pennello per lasciarselo scappare, e Maurizio infatti scelse di proseguire su quella strada.

Ma che cosa fa oggi l’ex postino del programma di Mediaset? Non ci crederete mai: ha cambiato totalmente lavoro e oggi si occupa di qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Eppure Maurizio ha dato prova di essere una persona che si sa adattare e soprattutto di avere molti interessi.

Ebbene, oggi l’ex postino ha aperto un’agenzia di animazione che si chiama Anima Vera a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Sempre qui si occupa di corsi di speaking e formazione. Un’occupazione che sembra molto diversa da quella precedente, ma che richiede in realtà quelle capacità che l’ex postino vantava quando si rivolgeva ai destinatari delle lettere.

Sui social è molto seguito e i fan più assidui sapranno anche che lo scorso 11 luglio Maurizio si è sposato con Linda Salvador, con la quale stava da molti anni. Anche lei si occupa di comunicazione e gestisce infatti i profili social del marito. Insomma, un cambiamento piuttosto radicale che però ha dato tante soddisfazioni all’uomo!