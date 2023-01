Willam e Harry hanno due fratellastri da molti anni | Il segreto è stato svelato: rapporti sorprendenti

Camilla Parker Bowles come tutti sanno è stata già sposata prima di coronare il suo sogno d’amore con Carlo, che in gioventù era stato il suo fidanzato. Dal precedente marito l’attuale Regina Consorte ha avuto due figli che sono i fratellastri di William e Harry. Ecco cosa sappiamo del loro rapporto.

Harry e William i figli che Re Carlo III ha avuto da Diana Spencer hanno due fratellastri, si tratta dei figli di primo letto di Camilla Parker Bowles. Di certo in questo momento così delicato per la Royal Family i rapporti tra in primis tra Harry e William non sono dei migliori e ciò, come abbiamo visto, a causa del documentario Netflix, Harry e Meghan prima e di Spare, autobiografia di scritta da Harry e da poco uscita in tutto il mondo.

Facile comprendere le ragioni di questo screzio, dal momento che in entrambi i prodotti, sia il documentario che il libro, la famiglia reale tutta viene messa in cattiva luce da Harry, il quale rivela una serie di situazioni, alcune di queste trapelate anche prima dell’uscita del libro.

Ma se tra di loro i rapporti sono così freddi, come sono invece quelli tra William e Harry e i figli di Camilla? Di certo quello tra il nuovo sovrano, Carlo III e sua moglie, la Regina consorte Camilla Parker Bowles, è di certo molto forte e lo dimostra il discorso che il nuovo Re ha tenuto quando è salito al trono, quale erede di sua madre, la compianta Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre 2022.

“È un momento di grande cambiamento per la mia Famiglia, conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia Regina Consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo”.

In questo periodo per assurdo, chi gode di maggiore simpatia popolare tra tutti i componenti della famiglia reale è proprio Camilla e questo anche grazie alle polemiche che ruotano intorno a Harry. È strano se si pensa che per molti anni Camilla non godeva di grande simpatia da parte del popolo inglese, ma al momento chi perde punti in popolarità è Harry.

Della famiglia reale sappiamo praticamente tutto, soprattutto della tragica storia di Lady Diana, madre di William e Harry morta tragicamente il 31 agosto del 1997. Di Camilla si sa che è stata sposata con l’ufficiale Andrew Parker Bowles dal quale ha avuto due figli dei quali si sa poco perché non amano apparire in pubblico, anche se sono spesso presenti alle cerimonie ufficiali.

Cosa sappiamo dei figli di Camilla

Se da un lato Harry è tanto al centro dell’attenzione mediatica dall’altro i figli di Cammilla sono molto riservati e non preferiscono partecipare alla vita che svolge la madre.

Eppure agli eventi importanti i figli di Camilla hanno sempre partecipato, per esempio Liza, la figlia di Laura è stata una delle baby damigelle al matrimonio di William e Kate.

Il figlio maschio di Camilla invece si chiama Tom e proprio Re Carlo III è stato il suo padrino. Ma com’è stato possibile? Ebbene per tanti anni Carlo, prima che la sua storia con Camilla decollasse è stato amico dell’ufficiale Parker Bowles e proprio l’allora coppia Parker Bowles gli chiese di essere il padrino di Tom.

Ma non è finita qui, a quanto pare facevano tutto in famiglia perché per un certo periodo di tempo Andrew Parker Bowles è stato il fidanzato di Anna, sorella di Carlo.

Tom è scrittore e un rinomato critico gastronomico, è divorziato da Sara Buys, una giornalista di moda. I due hanno due figli, Lola e Freddy.

Laura Parker Bowles invece è felicemente sposata con il commercialista Harry Lopes, è laureata in Storia dell’Arte e Marketing alla Oxford Brookes University per poi fare uno stage a Venezia presso il rinomato Museo Guggenheim.