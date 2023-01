Michael Schumacher, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni | Parla l’amico fraterno

Michael Schumacher è uno dei campioni che più di altri è amato da sportivi e non. Lo sportivo ha fatto la storia della Formula 1 con le sue vittorie, ma è sempre rimasto umile e non ha mai perso il sorriso e la gentilezza. Per questo tutti abbiamo sofferto quando è accaduto quel terribile incidente che ha cambiato per sempre la sua vita.

La vita può cambiare da un momento all’altro, e questo vale anche per i grandi campioni. Quello che è accaduto a Michael Schumacher ce lo ricordiamo bene tutti: un incidente tremendo sugli sci che ha causato conseguenze disastrose sul corpo dell’ex pilota.

Siamo stati tutti col fiato sospeso dopo aver appreso dell’incidente terribile che lo ha coinvolto. Le sue condizioni erano critiche e i fan hanno avuto paura di perderlo per sempre. Un evento che nessuno si sarebbe mai immaginato, soprattutto pensando a un campione come lui, che sembrava immortale.

Michael Schumacher: le sue condizioni

Era il 29 dicembre del 2013, quasi 10 anni fa, quando è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere. Tempi di settimana bianca e di festeggiamenti in famiglia: un periodo per molti felice, da vivere con gli affetti più cari. Poi, il fulmine a ciel sereno.

Michael Schumacher, ex campione di Formula 1 in pensione, è caduto sugli sci e ha sbattuto la testa violentemente, nonostante indossasse il casco di protezione. L’ex sportivo è finito in coma e per un anno ha tenuto tutti col fiato sospeso: le sue condizioni erano gravissime.

Quasi un anno dopo è tornato nella sua villa a Gland, insieme alla sua famiglia, fuori pericolo di vita ma purtroppo incapace di tornare a vivere normalmente. Di lui, a parte le iniziali rassicurazioni di amici e famiglia, non si è saputo più nulla. La moglie Corinna, insieme ai figli e all’amico Jean Todt, hanno mantenuto la privacy per tutto questo tempo e continuano a farlo.

I due vogliono mantenere viva l’immagine del campione sempre in forma e sorridente che i fan amavano tanto, e per questo non rilasciano aggiornamenti sulle sue condizioni. Da quel brutto incidente ci sono stati pochi aggiornamenti e i fan vorrebbero avere un buon segnale.

Sappiamo solo che Corinna continua a stargli accanto e a dargli il suo amore. Di recente, durante la cerimonia per il Premio di Stato per il Nord Reno – Westfalia, la donna ha ritirato un riconoscimento pensato per lui, commossa.

Anche l’amico Jean Todt ha espresso parole di affetto per lui: “Ha una famiglia meravigliosa” ha detto, “sua moglie è una delle donne più forti che conosca. Schumacher ha plasmato la Formula 1 come nessun altro ha fatto prima e dopo di lui”.