Maria De Filippi abbandona lo studio di C’è Posta per te | Non era mai successo prima: situazione ingestibile

Proprio durante la prima puntata di C’è Posta per te è successo l’impensabile: Maria De Filippi ha abbandonato lo studio televisivo. Ecco cosa è successo.

Maria De Filippi esce dallo studio

È tornato C’è Posta per te, il programma Mediaset condotto da Maria De Filippi dove ci si incontra per ringraziarsi, unirsi, fare pace.

Al centro le storie di famiglie lacerate da incomprensioni, storie di divorzio, tradimenti, di rapporti mai nati, ma anche storie d’amore, di orgoglio e gratitudine.

Il ritorno del programma del sabato sera è atteso tutto l’anno, e anche alla prima puntata Maria ha ricevuto un grande successo, testimoniato dagli share.

Nonostante questo, è successo un fatto molto strano: lei, la padrona di casa, si è assentata per dieci minuti, abbandonando definitivamente lo studio. Ecco cosa è successo.

Il pubblico in sala era in trepidante attesa che Maria facesse ritorno e si chiedeva cosa stesse accadendo dietro le quinte. Oggi è stato svelato tutto.

Durante la prima puntata di C’è Posta per te è stata raccontata la storia di Anna, presentatasi al programma per ricucire il rapporto con sua figlia Giulia, dalla quale è stata lontana per sedici anni.

Il loro rapporto è apparso fin da subito molto travagliato. Negli anni Anna ha cercato di avvicinarsi a sua figlia, senza mai riuscirci. Ecco perché ha deciso di contattare la redazione di C’è posta per te.

C’è Posta per te, la storia di Anna

Ripercorrendo la storia di vita di Anna, quando si é scoperta in dolce attesa del primo figlio, il suo partner le ha dato un ultimatum: o l’aborto o continuare la storia con lui. Così la donna ha deciso di far nascere Alan, per poi trasferirsi in Italia, dove sono venuti alla luce gli altri due figli.

Giulia, però, non ha mai voluto conoscere sua madre, perché quando ha incontrato suo padre, la situazione è precipitata.

Anna ha scoperto di essere nuovamente incinta e ha deciso di scappare in Portogallo con Giulia, ma l’ex marito l’ha riportata in Italia allontanandola per sempre dalla madre.

Maria De Filippi ha chiarito: ”I genitori dell’uomo le dicono di fare una vacanza, perché esaurita, lei va in Spagna e quando torna, però, non può più vedere sua figlia e non l’ha più rivista da quando aveva sei anni”.

La situazione era talmente difficile da gestire che Maria è dovuta uscire dallo studio per parlare con le protagoniste del racconto e cercare di trovare un punto di incontro.

”Io non so se fidarmi, ho paura di prendere una delusione. Non so nemmeno se adesso é maturata. Fino ad oggi non mi ha mai cercata”, ha affermato Giulia, che poi é uscita dallo studio per confrontarsi con il suo compagno.

Alla fine, nonostante le divergenze e le difficoltà, la storia ha avuto un lieto fine, in quanto mamma e figlia hanno deciso di darsi una seconda possibilità di conoscersi.