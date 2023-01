Emanuela Folliero rischia la morte | Fan sconvolti dalla terribile notizia

La ben nota presentatrice televisiva ha passato un brutto momento: un incidente domestico poteva costarle la vita. Scopriamo i dettagli della sventurata vicenda.

Famosa attrice e conduttrice televisiva, ex modella ed ex annunciatrice televisiva, ovvero l’ultima signorina buonasera di Rete4 che elencava i programmi che sarebbero andati in onda su quella rete ogni sera, Emanuela Folliero è una donna di spettacolo molto preparata e talentuosa. Tuttavia, anche lei ha dei periodi bui, come il giorno dell’Epifania: quando ha vissuto dei momenti di puro terrore.

La traumatizzante storia del 6 gennaio

A raccontare l’accaduto è stata proprio la Folliero, ospite nel programma radiofonico Trends&Celebrities di RTL 102.5 News, affermando quanto si fosse spaventata quel giorno e come ha rischiato di perdere la vita.

Emanuela ha così raccontato quella giornata traumatizzante: “Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Solo tanta paura.”

Dunque, la Folliero stava per morire solamente a causa di una vista durante una semplice azione tra le mura domestiche. Purtroppo, però, sono proprio gli incidenti casalinghi quelli più pericolosi e fatali, perché si pensa che le quattro mura domestiche non siano rischiose e quindi si abbassa la guardia, agendo senza pensare. Ed è proprio così che una persona finisce per farsi seriamente male.

Ad oggi come si sente?

Fortunatamente, l’amatissima e seguitissima attrice di Milano Emanuela Folliero ha solo vissuto dei momenti di paura e di panico, facendo spaventare anche suo figlio, Andrea Mellano, nato dalla relazione avuta con Enrico Mellano, imprenditore, con il quale è stata sposata dal 2007 al 2009.

Adesso, passato quel giorno che di solito si festeggia aprendo la calza della Befana piena di dolci, e quindi passata anche la paura e il dolore fisico, perché una scossa elettrica, anche se di poca intensità, fa comunque male, la Folliero può tirare un sospiro di sollievo e avere la forza di raccontare la sua disavventura.

Per fortuna può farlo, perché se non ne avesse la possibilità, significherebbe che la scorsa Epifania sarebbe stata la sua ultima festa.

Tuttavia, anche se sono passati cinque giorni dallo spiacevole episodio, Emanuela Folliero ha raccontato la giornata ancora con il patema d’animo ai conduttori speaker della trasmissione radiofonica alla quale è stata invitata, presentata da Francesco Fredella, Silvia Annichiarico e Virginia Tschan.